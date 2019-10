Oroscopo 16 ottobre 2019: pronostici segno per segno

Torna l’oroscopo per la giornata del giorno 16 ottobre 2019, segno per segno. Tutti consigli delle stelle rispetto alle indicazioni di Italia Sera del 14 ottobre 2019.

Oroscopo 16 ottobre: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 16 ottobre: Ariete

Il motivo per cui una relazione ha attraversato un momento difficile negli ultimi tempi è perché non sei stato in grado di comunicare allo stesso livello. L’aspetto di Mercurio-Nettuno di oggi risolverà quel problema collegando le tue menti a un livello più profondo e più significativo. Oroscopo 16 ottobre: Toro

Non dire a qualcuno che tieni a loro profondamente se non sei del tutto sicuro di farlo. Non ci si aspetta che tu ami, o piaccia, ogni persona che incontri nella vita, quindi non c’è motivo di stare male se i tuoi sentimenti sono un po ‘confusi.

Oroscopo 16 ottobre: Gemelli

Potresti trovare difficile essere obiettivo su un problema di qualche tipo, ma ciò che accade oggi ti aiuterà a vedere la questione da un punto di vista leggermente diverso. Ti farà anche sapere che non esiste una legge che dice che le persone devono essere d’accordo.

Oroscopo 16 ottobre: Cancro

Ti troverai di fronte a qualcosa che non sai come affrontare oggi ma potresti sorprenderti di quanto riesci ad adattarti con successo. A un livello più profondo conosci la maggior parte delle risposte: devi solo accedervi con la tua mente.

Oroscopo 16 ottobre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 16 ottobre: Leone

Qualcosa di una natura di routine deve essere curato, anche se preferiresti trascorrere il tuo tempo su cose più interessanti. Se oggi lo toglierai di mezzo e ne farai davvero un buon lavoro, ci sarà ancora tempo per divertirsi e giocare. Oroscopo 16 ottobre: Vergine

A volte trovi impossibile capire cosa significano le altre persone, anche se le loro parole possono essere semplici, ma oggi saprai prima ancora che aprano la bocca cosa diranno e cosa intendono con esso. Fallo funzionare per te.

Oroscopo 16 ottobre: Bilancia

Per risolvere un problema devi riconoscere che il problema esiste – qualcosa di cui non tutti sono capaci. Come Bilancia sai come stare indietro e vedere una situazione per quello che è. Fallo oggi e il tuo attuale problema non sarà un problema a lungo.

Oroscopo 16 ottobre: Scorpione

Per qualche strana ragione sembra che credi che il tuo mondo possa crollare in qualsiasi momento. Non solo ciò non accadrà oggi, ma qualcosa che pensavi fosse già rotto sarà improvvisamente di nuovo integro. Sì, è vero, i miracoli accadono.

Oroscopo 16 ottobre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 16 ottobre: Sagittario

Evita di percorrere il tipo di percorso ben consumato che migliaia di persone hanno percorso prima. C’è un lato avventuroso nella natura del Sagittario che ha bisogno di nuove esperienze e nuove sfide, quindi mettiti in posizioni dove quelle cose possono accadere.

Oroscopo 16 ottobre: Capricorno

Potresti aver pensato ad alcune questioni molto profonde negli ultimi tempi, ma hai ancora trovato delle risposte? Altrimenti, forse devi rilassarti un po ‘e, invece di cercare di dirigere dove va la tua mente, dargli il permesso di vagare.

Oroscopo 16 ottobre: Acquario

Non devi aver paura di provare qualcosa di nuovo, anche se – specialmente se – le persone che sembrano sapere di cosa stanno parlando dicono che dovresti rimanere fedele al vecchio modo di fare le cose. Forse non vogliono che tu faccia una scoperta che li fa sembrare cattivi. Oroscopo 16 ottobre: Pesci

Secondo i pianeti una persona amata ha una comprensione migliore di ciò che sta accadendo nel tuo ambiente immediato rispetto a te, quindi fidati di ciò che ti dicono e credi che ciò che ti suggeriscono di fare funzionerà a tuo favore a lungo termine .

