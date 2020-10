Oroscopo 16 ottobre 2020: i pronostici di domani

Ci risiamo, cari amici, pronti per una nuova disamina sui temi astrologici. Questa volta ci concentriamo sulla prossima giornata, con tutti gli spunti del nuovo oroscopo di domani.

A seguire i pronostici di domani, 16 ottobre 2020, con le variazioni rispetto alle ultime previsioni.

Oroscopo 16 ottobre: Ariete

Smettila di investire così tante energie nel cercare di distinguerti. Sei abbastanza eccezionale così come sei.

Stai ricevendo molto incoraggiamento a provare qualcosa di nuovo. Dagli una possibilità. Le circostanze sono state raramente così favorevoli.

Oroscopo 16 ottobre: Gemelli

Anche se non sei d’accordo con l’ideologia, potresti trovare qualcosa che ti fa pensare in modo diverso. Questo da solo vale il prezzo dell’ammissione.

Oroscopo 16 ottobre: Cancro

Non aver paura di incorporare il contributo degli altri. Non l’avrebbero offerto se non fossero stati entusiasti di quello che stai facendo.

Oroscopo 16 ottobre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 16 ottobre: Leone

Finalmente vendi colleghi dal tuo punto di vista. Fai un ulteriore passo avanti e attribuisci loro questo colpo da maestro. Questo ti dà settimane di buon feeling su cui capitalizzare.

Oroscopo 16 ottobre: Vergine

È stato divertente lavorare a un progetto a breve termine, ma non salutate ancora. Ci sono segni che ciò porterà a una situazione più permanente.

Oroscopo 16 ottobre: Bilancia

Grazie al cielo conosci tante persone quante te perché è un conoscente, non un amico, che verrà per te al momento giusto. Questo ti fa pensare.

Oroscopo 16 ottobre: Scorpione

A chi importa quale fosse l’intento originale? Una clausola o una regola è aperta all’interpretazione e favorisce chiunque ci dia la migliore interpretazione.

Oroscopo 16 ottobre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 16 ottobre: Sagittario

Settimane di omaggi ripagano quando ottieni la mancia o denaro sonante di quell’insider. È stata dura ma ne varrà la pena.

Oroscopo 16 ottobre: Capricorno

Ascolta l’impulso di cercare negli scaffali o nel web quella frase che suona vagamente familiare. Ciò che scoprirai sarà inestimabile.

Oroscopo 16 ottobre: Acquario

Un buon consiglio è un buon consiglio, non importa a chi è destinato. Solo perché un amico non ascolta non significa che devi essere all’oscuro.

Oroscopo 16 ottobre: Pesci

Non c’è niente di sbagliato nel decidere di non proseguire all’ultimo momento. A volte ci vuole così tanto tempo prima che la realtà della situazione affondi.

