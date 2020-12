Oroscopo 17 dicembre 2020: i pronostici di domani

Ben ritrovati, cari amici, per la nostra analisi del cielo. Vediamo che aria tira con il nuovo oroscopo di domani.

A seguire i pronostici di domani, 17 dicembre 2020, con le differenze rispetto alle ultime previsioni.

Oroscopo 17 dicembre: Ariete

Non vincerai questa battaglia, né dovresti. Emergono dettagli precedentemente sconosciuti che promettono di raccontare l’intera storia.

Oroscopo 17 dicembre: Toro

Quella porta potrebbe essere chiusa, ma se bussi leggermente si aprirà di nuovo. Una persona amata si sente altrettanto ferita e due volte più pentita.

Oroscopo 17 dicembre: Gemelli

Un tecnicismo funziona in entrambi i modi. Ciò che limita le tue scelte in un contratto è anche ciò che ti protegge da maggiori costi. È un piccolo prezzo da pagare per la protezione.

Oroscopo 17 dicembre: Cancro

Il cielo mostra che è un momento eccellente per rinegoziare un contratto o un prestito. Spingi per i termini che desideri e li otterrai.

Oroscopo 17 dicembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 17 dicembre: Leone

Assicurati di sapere di cosa stai parlando prima di dire – o promettere – troppo. Alcuni accordi sono stati fatti alle tue spalle a tua insaputa.

Oroscopo 17 dicembre: Vergine

Sembra che finalmente otterrai ciò che desideri dopo settimane. E ne vale sicuramente la pena.

Oroscopo 17 dicembre: Bilancia

Lascia che un’associazione si sviluppi da sola. Tu e l’altra parte non siete nella posizione di fare piani a lungo termine, anche se un giorno vorreste farlo.

Oroscopo 17 dicembre: Scorpione

Ci sono momenti in cui l’amore duro diventa troppo duro. Considera di illuminarlo per alcuni giorni.

Oroscopo 17 dicembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 17 dicembre: Sagittario

Devi valutare ciò che vuoi rispetto a ciò che meriti. Sarebbe utile una valutazione accurata della tua recente performance.

Oroscopo 17 dicembre: Capricorno

Vincerai. Non ci sono dubbi al riguardo. Ma sii umile e gentile nella tua vittoria e nessuno si risentirà per questo.

Oroscopo 17 dicembre: Acquario

Non confondere le domande dell’altra parte per dubbi. Questa persona sta cercando di trovare un adattamento. Rispondi a tutte le domande e troverai un modo per far funzionare le cose.

Oroscopo 17 dicembre: Pesci

Non hai nulla di cui preoccuparti perché hai mantenuto la tua parte dell’accordo. È l’altra parte che ora è sotto pressione per mantenere la sua.

