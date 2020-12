Oroscopo 17 dicembre 2020: i pronostici di oggi

Buongiorno a tutti i segni zodiacali, eccoci pronti per una nuova disamina sugli astri, descritta attraverso il nuovo oroscopo di oggi.

A seguire i pronostici di oggi, 17 dicembre 2020, con le novità fino alle ultime previsioni.

Oroscopo 17 dicembre: Ariete

Un accordo immobiliare è pronto per concretizzarsi per coloro che mirano a possedere una casa. Sarai nel giusto stato d’animo per affrontare qualcosa di complesso al lavoro. È probabile che le persone apprezzeranno il tuo sostegno alle tradizioni di famiglia.

È probabile che alcuni riti religiosi eseguiti a casa coinvolgano te e altri. Un pagamento che stavi aspettando potrebbe essere rilasciato a breve.

Oroscopo 17 dicembre: Gemelli

Allestire una nuova casa è indicato per alcune casalinghe. È probabile che gli innamorati si prendano del tempo per incontrare il partner.

Oroscopo 17 dicembre: Cancro

È probabile che tu partecipi a una funzione familiare. Qualcuno che conosci potrebbe aspettarsi che ti venga offerto un passaggio, quindi non deludere. L’acquisizione di una nuova proprietà o l’eredità di una casa ancestrale sembra possibile.

Oroscopo 17 dicembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 17 dicembre: Leone

L’ammissione a un prestigioso istituto che volevi così disperatamente diventerà presto una realtà. Provare qualcosa sul fronte del fitness è possibile e promette di riportarti in forma. Coloro che investono in schemi popolari possono trovarsi su una base solida.

Oroscopo 17 dicembre: Vergine

Sul fronte professionale non si possono escludere possibilità di essere ignorati per un incarico prestigioso. Trascorrere del tempo con la persona che ami ti aiuterà a rilassarti.

Oroscopo 17 dicembre: Bilancia

La ricezione di arretrati precedenti ti renderà finanziariamente più forte e ti consentirà di realizzare i tuoi sogni. Un dovere ufficiale urgente può materializzarsi oggi e influire sul tuo tempo personale.

Oroscopo 17 dicembre: Scorpione

Le casalinghe potranno mettere in pratica le loro idee sul fronte interno. Molto divertimento è in serbo per chi è in vacanza. Sarai in grado di trovare un buon acquirente per una proprietà che vuoi dismettere.

Oroscopo 17 dicembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 17 dicembre: Sagittario

È probabile che i tuoi sforzi sul fronte sociale vengano lodati. La salute rimane buona, poiché riesci a regolare bene la tua dieta. Chi è incline al romanticismo probabilmente troverà la giornata favorevole.

Oroscopo 17 dicembre: Capricorno

Sii di mentalità aperta riguardo a una proposta che ti viene offerta. Nonostante la chiamata ai colpi, potresti essere messo in fila in una situazione professionale. Il sostegno della famiglia assumerà importanza per coloro che intendono stabilirsi altrove.

Oroscopo 17 dicembre: Acquario

Gli sforzi per guadagnare dovranno essere raddoppiati per coloro che intendono acquistare qualcosa di grande. Un’eredità può arrivare sotto forma di proprietà o denaro.

Oroscopo 17 dicembre: Pesci

Alcuni di voi potrebbero aver bisogno di un cambiamento dalla routine. Incontrare un amico d’infanzia può far rivivere una storia d’amore perduta da tempo.

