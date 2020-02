Oroscopo 17 febbraio 2020: le stelle di oggi

Inizia la nuova settimana e anche noi ci industriamo per realizzare l’oroscopo del 17 febbraio 2020. Congiunzioni, opposizioni e tanti tipi di influenze di stelle e pianeti sulle nostre vite.

Cerchiamo di fare chiarezza attraverso i pronostici di oggi, 17 febbraio 2020, e scopriamo cosa cambia rispetto alle ultime previsioni e l’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo 17 febbraio: Ariete

Questo giorno, questa opportunità, è uno con cui giocare. L’approccio sperimentale aprirà il tuo mondo per un tipo di domani diverso da quello che avresti se non avessi mai avuto una possibilità.

Oroscopo 17 febbraio: Toro

Non ci sono vicoli ciechi in questo viaggio, anche se ci sono alcune strade che non continuano sul marciapiede. Devi uscire ed essere a piedi, che sarà più lavoro e più divertimento.

Oroscopo 17 febbraio: Gemelli

Fase di auto-miglioramento? Prova questo semplice: smetti di dire che “devi” fare le cose. Quando dici di “arrivare a” o “vuoi” o “scegli di” ti sentirai più potenziato ed eccitato.

Oroscopo 17 febbraio: Cancro

Oggi penserai alla temperatura, non solo quella esterna ma quella in te e quella nel cuore di tutti quelli che incontri. L’essenza dell’umanità è il calore.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo 17 febbraio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 17 febbraio: Leone

I bambini danno per scontato tutto fino al punto della loro esistenza, ed è così che dovrebbe essere. Un apprezzamento sarebbe bello, ma non è ciò che è necessario per inoltrare il movimento.

Oroscopo 17 febbraio: Vergine

Questo è un momento per limitare la tua esposizione. Pensa a te stesso come una torcia brillante. Mentre dai la tua luce, la bruci anche. Dimostrati di meno e sii più stimato.

Oroscopo 17 febbraio: Bilancia

Certo, è un punto di vista legittimato e intrinsecamente privilegiato, ma a volte sembra che non ci sia nulla di buono da godere. Sarà un piacere rivedere le vecchie cose di nuovo.

Oroscopo 17 febbraio: Scorpione

Non devi avere fretta di vedere i vantaggi del taglio rapido. L’onestà è la via diretta per il prossimo. Parla la tua mente e getta le basi per comunicazioni future.

Aggiornamento 9.30

Oroscopo 17 febbraio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 17 febbraio: Sagittario

Ci vuole coraggio per affrontare direttamente il problema che ti ha afflitto e, buona notizia, oggi hai molto coraggio per donare alla causa.

Oroscopo 17 febbraio: Capricorno

Cosa puoi togliere che ti lascia ancora apprezzare l’essenza di ciò che era? La brevità non sarà la prima scelta. È un’efficienza ed un’eleganza che si trova dopo la realizzazione di ciò che è essenziale.

Oroscopo 17 febbraio: Acquario

Viviamo in un’epoca in cui è improbabile che verrai saccheggiato da veri pirati. I veri pirati saranno distrazioni sottili che ti rubano le ore e ti restituiscono poco. In guardia!

Oroscopo 17 febbraio: Pesci

Quando ti stupisci di un’esperienza, di solito è perché non hai fatto nulla del genere. Ma oggi ti chiederai una cosa che hai fatto centinaia di volte. Sei cambiato, e anche la tua prospettiva.

Aggiornamento ore 10.00