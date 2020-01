Oroscopo 17 gennaio 2020: le previsioni di venerdì 17

Ecco le previsioni del 17 gennaio 2020, molto utili considerando che i più superstizioni avranno paura del tradizionale giorno porta sfortuna, venerdì 17, che capita proprio oggi. Le indicazioni da seguire in base agli influssi degli astri, per affrontare col piede giusto la giornata.

Diamo quindi uno squadro all’oroscopo del 17 gennaio 2020 e come cambia rispetto a quello del 16 gennaio. Pronto anche l’oroscopo di un esperto come Paolo Fox.

Oroscopo 17 gennaio: Ariete

Considererai attentamente la spesa degli investimenti in tutte le valute, la meno significativa è la moneta. Il denaro può essere fatto, mentre una volta che passi il tempo, non puoi mai recuperarlo.

Oroscopo 17 gennaio: Toro

Il nuovo accordo che ti verrà offerto sarà totalmente privo di vecchi bagagli e avrà le migliori possibilità di sbocciare in risultati che soddisfano tutte le parti e promuovono la bontà nel mondo.

Oroscopo 17 gennaio: Gemelli

Dare a qualcuno quello che non si aspettavano e che non chiedevano è un’opportunità per far saltare la mente di qualcuno o infastidirlo. Ad ogni modo, è un rischio che potresti essere abbastanza audace (o annoiato) da trovare utile.

Oroscopo 17 gennaio: Cancro

Onora l’istinto di conservare la tua energia. Probabilmente, senti che questo turbinio drammatico non è degno del tuo fidanzamento. Inoltre, c’è qualcosa di eccitante all’orizzonte per cui vorrai essere pronto.

Oroscopo 17 gennaio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 17 gennaio: Leone

La comunicazione sarà complicata. Non è così facile esprimere le emozioni che emergono, eppure ti sentirai obbligato. Questa potrebbe essere la tempesta perfetta da cui proviene la grande arte.

Oroscopo 17 gennaio: Vergine

Sei un esperto e questo è solo l’inizio di ciò che diventerai. Ecco uno scenario con cui sei troppo qualificato per affrontare, eppure le soluzioni ti sfuggono. È un’opportunità per allargare la tua rete.

Oroscopo 17 gennaio: Bilancia

La maggior parte delle persone ascolta le tue intenzioni e il tuo cuore. O quello, o loro sentono quello che vogliono sentire, che comunque non puoi controllare.

Oroscopo 17 gennaio: Scorpione

Perché preoccuparsi di integrare mente e corpo? Perché ogni divisione che esiste qui ti taglia fuori dalla tua gioia. La felicità richiede sia la presenza vitale del tuo corpo sia la coscienza della tua mente.

Oroscopo 17 gennaio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 17 gennaio: Sagittario

Cercare un guadagno a breve termine sarà un errore a lungo termine. La scelta matura sembra meno allettante, ma quella immatura sarà imbarazzante a posteriori.

Oroscopo 17 gennaio: Capricorno

C’è un’isola dentro di te dove puoi rifugiarti, dove pace, amore e libertà esistono per sempre. Non devi aspettare fino a quando le cose diventano difficili per arrivarci.

Oroscopo 17 gennaio: Acquario

Ognuno di noi porta segni indelebili di lignaggio, in particolare il nostro lignaggio spirituale. Non è necessario preoccuparsi di ciò che è accaduto in una vita passata. Questo è stato pieno di lezioni. Ne applicherai uno in particolare oggi.

Oroscopo 17 gennaio: Pesci

I tuoi poteri di concentrazione saranno eccezionali oggi. Impugnali bene per digerire questioni pesanti e complesse. Potresti davvero trovare la risposta più unica al mondo.

