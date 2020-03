Oroscopo 17 marzo 2020: le previsioni di domani

Oggi è lunedì e tutto sarà cambiato in cielo per quanto riguarda le influenze astrali. Gli esperti sanno già come si è configurato il cielo per prevedere la prossima giornata, e allora andiamo anche noi a presentare questo oroscopo di domani.



Di seguito troverete i pronostici di domani, 17 marzo 2020, e confrontarli con l’oroscopo di oggi.

Oroscopo 17 marzo: Ariete

Sai cosa vuoi dalla vita, quindi perché non sei lì per prenderlo? Forse è perché vuoi così tanto che dubiti segretamente che il tuo sogno diventerà realtà. Senza senso. Credi in te stesso. Agisci come se non potessi fallire – e non lo farai.

Oroscopo 17 marzo: Toro

A volte puoi essere un po ‘troppo rilassato e sembra che tu possa superare una serie di circostanze difficili senza pensarci troppo. Questo è un errore. La situazione è grave e anche tu devi diventare serio.

Oroscopo 17 marzo: Gemelli

Segui il tuo istinto nei prossimi giorni e non smettere di chiederti se quello che stai facendo è giusto o se lo stai facendo bene. La chiave del successo è l’azione, quindi metti in marcia la tua mente e il tuo corpo e fai delle mosse.

Oroscopo 17 marzo: Cancro

Man mano che il Sole si avvicina all’area che governa il tuo posto nel mondo, dovrai pensare di più al tuo lavoro e alla tua carriera. Sei soddisfatto mentalmente, emotivamente e finanziariamente di ciò che stai facendo? In caso contrario, è necessario un grande cambiamento.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo 17 marzo: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 17 marzo: Leone

Tieni gli occhi e le orecchie aperti e crea connessioni tra ciò che sta accadendo nel mondo in generale e ciò che accade nei tuoi affari personali. I due sono collegati in alcuni modi interessanti: scopri come e quindi sfrutta tali informazioni.

Oroscopo 17 marzo: Vergine

Tra qualche giorno il Sole si sposterà nell’area di ricchezza e dovrai migliorare il tuo gioco per quanto riguarda le tue finanze. Oggi, tuttavia, è necessario concentrarsi su una relazione che è andata in discesa negli ultimi tempi.

Oroscopo 17 marzo: Bilancia

Devi fare uno sforzo per vedere cosa sta succedendo dal punto di vista di un’altra persona. Quando capirai da dove vengono, capirai anche perché si sono comportati in modo così strano negli ultimi tempi – e allora sarai più indulgente.

Oroscopo 17 marzo: Scorpione

Potrebbe essere allettante affrontare qualcuno con i tuoi sospetti, ma i pianeti avvertono che non è una buona idea. Mantieni ciò che pensi di sapere a te stesso per il momento, perché entro la fine della settimana ti accorgerai di aver sbagliato completamente!

Oroscopo 17 marzo: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 17 marzo: Sagittario

Troverai ridicolmente facile orientarti: tutto ciò che devi fare è chiedere qualcosa e qualcuno si affretterà a prenderlo per te. Questa potrebbe non essere solo una fase di passaggio. Stai per entrare in un periodo molto più piacevole e produttivo.

Oroscopo 17 marzo: Capricorno

Se una persona con cui vivi o lavori con te sfida i tuoi desideri oggi, non devi lasciarti arrabbiare. Potrebbe esserci un ottimo motivo per cui non si sentono in grado di fare ciò che stai chiedendo, quindi stai calmo e parla con loro.

Oroscopo 17 marzo: Acquario

Le restrizioni di un tipo o di un altro, incluso quello finanziario, ti hanno trattenuto per un po ‘di tempo, ma quella fase ora sta finendo e in pochi giorni scoprirai il senso di libertà che sembra aver perso.

Oroscopo 17 marzo: Pesci

Mercurio, pianeta della mente, oggi ritorna al tuo segno e capirai quasi immediatamente le cose che prima ti confondevano. Una volta che inizi a vedere cosa sta succedendo, devi assicurarti che anche gli altri possano vederlo.

Aggiornamento ore 10.00