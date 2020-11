Oroscopo 17 novembre 2020: i pronostici di domani

Ben ritrovati nel nostro spazio dedicato alle previsioni, per conoscere tutto della prossima giornata. Scopriamo tutti i cambiamenti con il nostro oroscopo di domani.

Oroscopo 17 novembre: Ariete

Se le critiche ti vengono sotto la pelle, è perché c’è del vero in esse. Prendi ciò che è utile e ignora il resto.

Guarda cosa sta succedendo in un angolo lontano dell’ufficio. Può sembrare poco importante ora, ma ha effetti a catena diffusi.

Oroscopo 17 novembre: Gemelli

Ansia da abbandono a parte, potresti sopravvivere senza il supporto di qualcuno che minaccia di andarsene. Potresti anche essere più felice.

Oroscopo 17 novembre: Cancro

Fidati del tuo piano di gioco iniziale. Anche se non riesci a superare gli ostacoli, puoi sempre trovare un modo per aggirarli.

Oroscopo 17 novembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 17 novembre: Leone

Non ti piacerà sentire che qualcuno sta cercando un affare migliore, ma gli affari sono affari. Non prenderla sul personale.

Oroscopo 17 novembre: Vergine

Non cercare di gestire un tipo impetuoso. Lascialo correre in tondo (come faresti con un bambino iperattivo) e alla fine tirerà fuori.

Oroscopo 17 novembre: Bilancia

Non crollare sotto la pressione. C’è di più nell’essere nati sotto il segno della bilancia che nel pesare le cose sulla bilancia. Significa anche fare ciò che è giusto.

Oroscopo 17 novembre: Scorpione

Le differenze non sono così scismatiche come pensi. Tu e l’altra parte avete avuto bisogno di sfogarvi per un po’. Questa potrebbe anche essere un’esperienza di legame.

Oroscopo 17 novembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 17 novembre: Sagittario

L’ossessione per ciò che ti è dovuto non ti farà pagare più velocemente. Oggigiorno tutti hanno lo stesso problema di flusso di cassa. Essere paziento. Il tuo assegno è in arrivo.

Oroscopo 17 novembre: Capricorno

Qualcuno con cui eri in fuga giocherà un ruolo fondamentale nei piani futuri, ma non preoccuparti. Questa persona ha imparato l’errore dei suoi modi.

Oroscopo 17 novembre: Acquario

Non dignificare un attacco personale con una risposta. Riformulare le critiche in una luce più logica induce l’altra parte a fare marcia indietro.

Oroscopo 17 novembre: Pesci

Sviluppi drammatici sono in serbo per te al lavoro. Potrebbero ridefinire ciò che fai e aumentare la tua capacità di guadagno.

