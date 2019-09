Oroscopo 17 settembre 2019: la giornata secondo le stelle

Ecco l’oroscopo per la giornata di martedì 17 settembre 2019, segno per segno. Ecco le previsioni delle stelle rispetto all’oroscopo di Italia Sera del 16 settembre 2019.

Oroscopo 17 settembre: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 17 settembre: Ariete

Ciò che ti sembra logico può sembrare sciocco, persino assurdo, ad un amico o un collega, quindi non aspettarti di essere in grado di lavorare insieme per raggiungere un obiettivo comune. Più avanti nella settimana vi capirete meglio, quindi aspettatevi il vostro tempo e verrà il vostro momento.

Oroscopo 17 settembre: Toro

Ti sei concentrato così tanto su un problema da non aver notato che un problema altrettanto importante è insorto su di te. Ciò che accade oggi renderà abbondantemente chiaro ciò che deve essere fatto – e hai tutta la settimana per farlo.

Oroscopo 17 settembre: Gemelli

Sai cosa vuoi fare e hai una buona idea del modo migliore per farlo, ma qualcosa ti sta ancora trattenendo. Qualunque cosa possa essere rassicurata, qualcosa la prossima settimana non ci sarà più, quindi continua a fare piani.

Oroscopo 17 settembre: Cancro

Potresti essere dell’opinione che certi obiettivi e ambizioni siano al di là di te, che non importa quanto ti sforzi, i tuoi sforzi saranno sempre inferiori, ma non è vero. Aumenta il tuo pensiero, quindi aumenta il tuo gioco e molto presto sarai in alto.

Oroscopo 17 settembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 17 settembre: Leone

Alcune persone hanno dipinto un quadro troppo roseo di ciò che è accaduto nel tuo mondo e ciò che accade nei prossimi giorni ti porterà a casa questo fatto. Le cose sono davvero così brutte? Certo che no, ma devi affrontare la realtà. Oroscopo 17 settembre: Vergine

Potresti pensare di poter affrontare qualsiasi sfida che ti viene lanciata, ma ciò che accade oggi ti ricorderà che alcune cose vengono fatte meglio quando sono fatte con altre persone. Il lavoro di squadra è la parola chiave per la settimana a venire.

Oroscopo 17 settembre: Bilancia

Non sei mai stato il tipo che risolve i tuoi problemi scappando da allora e nelle ultime settimane hai compiuto sforzi eroici per affrontare una serie di problemi dolorosi. Ora il dolore sta passando e da qui in poi ci saranno più risate che lacrime.

Oroscopo 17 settembre: Scorpione

Potresti essere tentato di rischiare molto su qualcosa che ritieni possa funzionare a tuo favore, ma puoi esserne sicuro al 100%? Non esiste una cosa certa, sì, prendi quel rischio, ma tieniti un piano B in caso di necessità

Oroscopo 17 settembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 17 settembre: Sagittario

Di ‘quello che hai da dire oggi, ma non dire così tanto che metti contro di te persone importanti. Mentre il pianeta delle comunicazioni Mercury si sta muovendo di nuovo a tuo favore, troverai la tua voce con facilità – ma vai piano su come scegli di usarla.

Oroscopo 17 settembre: Capricorno

Di solito sei aperto a ricevere consigli, ma ultimamente ti sei goduto così tanto la vita che potresti aver ignorato le opinioni che non vuoi sentire. Da oggi però devi essere saggio e riconoscere che non tutte le notizie possono essere buone notizie.

Oroscopo 17 settembre: Acquario

L’immagine cosmica sta cominciando a cambiare a tuo favore e nei prossimi giorni puoi aspettarti buone notizie di un tipo o dell’altro. Potrebbe essere un’altra settimana o giù di lì fino a quando tutto si riunirà, ma la vita ora sta decisamente andando nella giusta direzione. Oroscopo 17 settembre: Pesci

Cerca di non leggere troppo una piccola differenza di opinione con un amico o un parente, perché ciò che oggi sembra così importante non avrà alcun significato per nessuno di voi domani. La vita cambia sempre e anche le tue prospettive devono continuare a cambiare.

