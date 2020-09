Oroscopo 17 settembre 2020: i pronostici di domani

Eccoci di nuovo qui, davanti al cielo che a suo modo ci suggerisce tantissimo. Il nostro compito è decodificare il suo linguaggio, attraverso il nostro oroscopo di domani.

A seguire i pronostici di domani, 17 settembre 2020, con i cambiamenti fino alle ultime previsioni.

Oroscopo 17 settembre: Ariete

È ora di fare sul serio una questione di proprietà o di famiglia. Ma ciò che sembra aperto e chiuso non lo è. Ci vorrà più tempo di quanto pensi.

Oroscopo 17 settembre: Toro

Vedi opportunità che gli altri non possono. Prenditi questo tempo per indovinare una soluzione in modo che sia pronta quando senti lo strillo rivelatore.

Oroscopo 17 settembre: Gemelli

Un ostacolo serve a uno scopo più elevato costringendoti a pensare in modo diverso. Solo quando sei confuso i succhi creativi iniziano a fluire.

Oroscopo 17 settembre: Cancro

Le persone sono lente nell’accettazione. Ma la tua esasperazione non farà girare più velocemente le loro ruote mentali. Continua a dare da mangiare alle idee.

Aggiornamento 7.15

Oroscopo 17 settembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 17 settembre: Leone

C’è sempre una scelta, anche se ti sembra di avere le mani legate. Potresti dover brancolare nell’oscurità, ma ti verrà in mente qualcosa.

Oroscopo 17 settembre: Vergine

Ti senti timido nel riprendere un hobby o una disciplina. Ricorda che lo stai facendo per te stesso; non per altri. Lascia che sia senza pressione.

Oroscopo 17 settembre: Bilancia

Non ti piace essere comandato. Ma se presti attenzione ai segnali, le cose non diventerebbero pesanti. Arrenditi e l’altra persona si arrende.

Oroscopo 17 settembre: Scorpione

Ciò che inizia come un’idea diventa una missione di vita. Nel tuo caso è la frustrazione, piuttosto che la soddisfazione, che porta alla realizzazione personale.

Aggiornamento ore 8.00

Oroscopo 17 settembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 17 settembre: Sagittario

Il motivo per cui qualcuno chiede così tanto è perché crede che tu possa fare di meglio. È vero. Lascia perdere le scuse e accetta la sfida.

Oroscopo 17 settembre: Capricorno

Devi adottare un approccio Zen riguardo a un determinato risultato. È fuori dal tuo controllo. Se non si risolve ora, lo farà tra un anno.

Oroscopo 17 settembre: Acquario

Fatti un favore e salta la ricerca dell’anima. Sei stanco e qualsiasi cosa ti venga in mente sarà pessimista. Fai invece una gita di un giorno.

Oroscopo 17 settembre: Pesci

Avere un approccio duro non fa male. Fa apprezzare le persone quando sei collaborativo. Inoltre hai fatto tutto il possibile.

Aggiornamento ore 9.00