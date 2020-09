Oroscopo 17 settembre 2020: i pronostici di oggi

Una buona giornata a tutti voi, amici delle previsioni astrologiche. Siamo pronti con i nuovi spunti dalle stelle, che traduciamo in consigli e suggerimenti nel nostro oroscopo di oggi.

A seguire i pronostici di domani, 17 settembre 2020, con i cambiamenti fino alle ultime previsioni.

Oroscopo 17 settembre: Ariete

I precedenti investimenti promettono di produrre buoni rendimenti. Una pacca sulla spalla è in serbo per te sul fronte professionale. L’allenamento fitness è molto promettente per i pigri tra di voi.

Oroscopo 17 settembre: Toro

La serenità prevale sul fronte interno mentre tieni sotto controllo la tua natura interferente. Le stelle sono più favorevoli per i viaggi, quindi se non hai pianificato di andare in vacanza, fallo ora. Aspettatevi che la vostra proprietà rimanga richiesta nel mercato dei venditori.

Oroscopo 17 settembre: Gemelli

Qualcosa che hai presentato sul fronte accademico sarà probabilmente apprezzato e verrà lodato. Organizzare una festa o un raduno è possibile e si rivelerà molto divertente. Qualcuno di cui sei innamorato potrebbe esitare a fare il primo passo sul fronte romantico.

Oroscopo 17 settembre: Cancro

La fortuna ti aiuta sul fronte finanziario quando ti imbatti in un sacco di soldi. È probabile che ti ritroverai in una posizione di forza in una situazione che giustifica la contrattazione. Un progetto promettente aiuterà chi è nel campo creativo a guadagnare bene.

Aggiornamento 7.15

Oroscopo 17 settembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 17 settembre: Leone

Corsi di coaching o lezioni private possono essere la risposta ai tuoi problemi sul fronte accademico. Coloro che cercano l’amore potrebbero aver bisogno di passare a pascoli più verdi per aumentare le loro possibilità di incontrare la loro anima gemella!

Oroscopo 17 settembre: Vergine

È probabile che un evento entusiasmante riunisca la famiglia. La riluttanza iniziale a intraprendere un viaggio rischia di trasformarsi in eccitazione. Ci si può aspettare un affitto conveniente in un luogo in cui si desidera affittare un alloggio.

Oroscopo 17 settembre: Bilancia

Una buona salute è assicurata quando decidi di scuotere una gamba. L’acquisto di qualcosa di grande è sulle carte in quanto gestisci bene le tue finanze. Qualcosa di nuovo iniziato al lavoro sarà completato in modo soddisfacente. Sono previsti sviluppi positivi sul fronte immobiliare.

Oroscopo 17 settembre: Scorpione

Un piano di insediamento extraurbano rischia di essere completamente sostenuto dalla famiglia. È probabile che il bug di viaggio morda alcuni e li induca a godersi alcuni posti interessanti. È probabile ottenere una buona offerta sul fronte accademico, ma richiederà sforzi.

Aggiornamento ore 8.00

Oroscopo 17 settembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 17 settembre: Sagittario

Il motivo per cui qualcuno chiede così tanto è perché crede che tu possa fare di meglio. È vero. Lascia perdere le scuse e accetta la sfida.

Oroscopo 17 settembre: Capricorno

Alcuni segnali sul fronte finanziario appariranno incoraggianti. Andare sul fronte professionale oggi sarà facile e ti darà il tempo di cancellare gli arretrati. Puoi iniziare qualcosa di nuovo sul fronte della salute.

Oroscopo 17 settembre: Acquario

La tua attenzione sul fronte accademico rimane incrollabile e ti aiuterà a raggiungere il tuo obiettivo. Qualcosa che volevi ottenere sul fronte personale ora sarà possibile. Potrebbe essere avviato un processo di crescita.

Oroscopo 17 settembre: Pesci

I membri della famiglia ti offriranno aiuto per ridurre il tuo peso sul fronte familiare. Un’esperienza nuova ed esaltante ti aspetta in un viaggio che stai contemplando. La proprietà acquisita di recente promette di dare buoni rendimenti.

Aggiornamento ore 9.00