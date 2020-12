Oroscopo 18 dicembre 2020: i pronostici di domani

Ancora insieme nel nostro spazio dedicato alle stelle. Scopriamo che cosa cambia con il nostro oroscopo di domani.

A seguire i pronostici di domani, 18 dicembre 2020, con tutte le novità fino alle ultime previsioni.

Oroscopo 18 dicembre: Ariete

Una questione di proprietà di lunga data verrà risolta nelle prossime tre settimane. Prepara la documentazione.

Oroscopo 18 dicembre: Toro

Se è una scelta tra famiglia e amici, metti gli amici al primo posto. Faranno di più per te adesso. Puoi sempre fare pace con i tuoi cari in seguito.

Oroscopo 18 dicembre: Gemelli

Devi precisare le cose. Un collega ha bisogno di indicazioni specifiche per dare una mano.

Oroscopo 18 dicembre: Cancro

Condividi il bottino della tua vittoria e sii particolarmente generoso con coloro che possono fare qualcosa per te in futuro.

Aggiornamento 7.00

Oroscopo 18 dicembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 18 dicembre: Leone

Impressionare un cliente non è poi così cruciale. L’importante è che ai superiori piaccia quello che vedono. Li sentirai presto.

Oroscopo 18 dicembre: Vergine

Un compromesso sembra instabile, ma è il meglio che si possa fare. Vai avanti e accettalo. Il tuo timbro di approvazione induce gli altri a firmare.

Oroscopo 18 dicembre: Bilancia

Combattere non è poi così male. A volte è un sollievo avere una discussione vecchio stile. Ti dà la scusa perfetta per baciare e truccarti.

Oroscopo 18 dicembre: Scorpione

Evita tutte le controversie. Il cielo è in cattive condizioni, quindi non ci vuole molto perché tutto si trasformi in una montagna e poi in una causa legale.

Aggiornamento ore 8.00

Oroscopo 18 dicembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 18 dicembre: Sagittario

C’è di più che puoi fare al lavoro. Non si tratta del tuo carico di lavoro; si tratta di concentrarsi su dove si vuole andare. Riprogettare il corso della carriera.

Oroscopo 18 dicembre: Capricorno

Non preoccuparti per un inizio umile. Le probabilità di essere accumulate contro di te non sono una novità. Sai benissimo che quando verrà il momento sarai in testa.

Oroscopo 18 dicembre: Acquario

Qualcuno è davvero una minaccia o è un po ‘di gabbia dell’ultimo minuto che sbatte prima della loro ultima uscita? È il secondo, ma agisci come se fosse il primo ed evita inutili aggravamenti.

Oroscopo 18 dicembre: Pesci

Sei tu quello con le tendenze “amali e lasciali”. Potrebbe minacciare di camminare, ma in realtà te ne andrai. Prova qualcosa di diverso e resta nei paraggi.

Aggiornamento ore 9.00