Oroscopo 18 gennaio 2020: i pronostici per domani

Guardiamo quelli che sono i pronostici del 18 gennaio 2020, in previsione di questo sabato e di tutto il week end in generale. Come sempre, le congiunzioni e opposizioni astrali hanno la loro influenza in base al segno, per cui possiamo trarne indicazioni utili per quello che succederà.

Passiamo quindi direttamente all’oroscopo del 18 gennaio 2020 senza dimenticare che anche oggi ci sono le previsioni dalle stelle. Per domani inoltre possiamo consultare anche le previsioni di Paolo Fox.

Oroscopo 18 gennaio: Ariete

Grandi opportunità di carriera non si presentano così spesso che puoi permetterti di ignorarle, quindi se hai la possibilità di spostarti sul fronte del lavoro nei prossimi giorni, devi coglierlo con entrambe le mani. Il miglior lavoro potrebbe essere un giorno tuo!

Oroscopo 18 gennaio: Toro

Succederà qualcosa oggi o durante il fine settimana che ti toglierà di dosso il passo e ti farà mettere in dubbio quali dovrebbero essere le tue priorità. Per troppo tempo ti sei mosso attraverso la vita come se nulla importasse davvero, e questo semplicemente non è vero.

Oroscopo 18 gennaio: Gemelli

La vostra situazione finanziaria è attualmente in forte flessione e per questo motivo vi siete sentiti un po ‘incerti su come fare nuovi investimenti. Spero che la tua fiducia ritorni molto presto ma, nel frattempo, prova a capire che il denaro in realtà non è così importante.

Oroscopo 18 gennaio: Cancro

Se sei il tipo di persona che si diverte a prendere decisioni sul momento, allora oggi dovrebbe essere molto divertente, se, tuttavia, preferisci pianificare tutto in anticipo, potrebbe essere un po ‘scomodo. Cerca di non prendere la vita così seriamente.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo 18 gennaio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 18 gennaio: Leone

Non puoi rimandare di prendere una decisione importante o completare un compito importante molto più a lungo. Se continui a eludere il problema, i poteri che lo attaccheranno lo toglieranno di mano e lo daranno a qualcun altro. Pensa a cosa potrebbe fare per il tuo orgoglio.

Oroscopo 18 gennaio: Vergine

Nei prossimi giorni si prevedono interruzioni di un tipo o dell’altro, ma va bene. C’è ancora così tanto di buono nel tuo mondo che davvero non ti interessa. Goditi il ​​giorno, l’ora, il momento. L’amore e le risate sono le tue per chiedere.

Oroscopo 18 gennaio: Bilancia

Una fase importante della tua vita si concluderà tra pochi giorni e inizierà un nuovo capitolo. Non devi fare nulla di speciale, devi solo guardare i segni ed essere pronto ad agire quando si presentano opportunità – e ce ne saranno molte.

Oroscopo 18 gennaio: Scorpione

Ci saranno molte sorprese nella tua vita nei prossimi giorni, e in generale saranno benvenute. Tuttavia, sul fronte interno potresti essere chiamato ad assumerti maggiori responsabilità per una persona cara che sta lottando. Fallo volentieri.

Aggiornamento alle 10.30

Oroscopo 18 gennaio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 18 gennaio: Sagittario

I cambiamenti stanno arrivando. Grandi cambiamenti. Enormi cambiamenti. Siete pronti? Probabilmente no, ma che importa? Come Sagittario ti diverti a confrontarti con nuove sfide dato che ti danno la possibilità di superare i mortali minori. Il cambiamento fa bene, sempre.

Oroscopo 18 gennaio: Capricorno

Il sole rimane nel tuo segno solo fino a lunedì, quindi se hai la possibilità di iniziare qualcosa di nuovo o finire qualcosa su cui stai già lavorando, fallo. Tutto ciò che fai ora ha un potere cosmico extra, quindi non trattenerti.

Oroscopo 18 gennaio: Acquario

Un problema di lavoro o di denaro deve essere affrontato da una prospettiva diversa, in modo che i colleghi non possano prevedere cosa farai dopo. Non devi essere disonesto ma devi capire che i tuoi interessi e i loro interessi non sono sempre gli stessi.

Oroscopo 18 gennaio: Pesci

Apporta le modifiche oggi e durante il fine settimana – tanto più è bello – ma non aspettarti che tutti seguano i tuoi piani. Va bene se quello che devi fare può essere fatto da solo. In caso contrario, potresti dover incontrare altri a metà strada.

Aggiornamento ore 12.30