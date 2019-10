Oroscopo 18 ottobre 2019: le previsioni della giornata

Torna l’oroscopo per la giornata del giorno 18 ottobre 2019, segno per segno. Tutti consigli delle stelle rispetto alle previsioni di Italia Sera del 17 ottobre 2019.

Oroscopo 18 ottobre: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 18 ottobre: Ariete

Potrebbe essere una perdita di tempo cercare di rallegrare qualcuno che è un po ‘depresso. Molto probabilmente si stanno abbandonando a sentimenti di autocommiserazione perché, per quanto strano possa sembrare, li fa sentire bene con se stessi. Lasciateli andare avanti. Oroscopo 18 ottobre: Toro

Sai cosa dovresti fare ma continui a distrarti da ciò che gli altri vogliono che tu faccia. Oggi devi far loro sapere che i tuoi bisogni e interessi vengono prima di tutto, quindi devi agire come se lo intendessi davvero.

Oroscopo 18 ottobre: Gemelli

Non sei il tipo da tirarti indietro in una lotta intellettuale, ma il fatto è che i tuoi rivali hanno argomenti migliori di te, quindi potresti non avere scelta in merito. Non ha senso difendere un punto di vista chiaramente sbagliato dall’inizio alla fine.

Oroscopo 18 ottobre: Cancro

Se hai dubbi su cosa dovresti fare, vai con la prima idea che ti viene in mente. In fondo conosci già la maggior parte delle risposte, quindi tutto quello che devi fare è trovare un modo per farli arrivare al tuo pensiero quotidiano.

Oroscopo 18 ottobre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 18 ottobre: Leone

Sembra che tu sappia cosa vorranno altri da te prima ancora che aprano la bocca per chiedere. Questo ti darà un po ‘di tempo extra per decidere se dargli o meno – e per prepararti a dire “no”. Oroscopo 18 ottobre: Vergine

Il sole rimane nell’area monetaria del tuo grafico per meno di una settimana, quindi se stai ancora cercando modi per aumentare il tuo flusso di cassa, è meglio essere veloci. In realtà, sai già cosa devi fare, quindi perché non lo fai? Pigrizia, forse?

Oroscopo 18 ottobre: Bilancia

Non preoccuparti troppo se le persone con cui lavori sembrano trovare difetti in tutto ciò che fai – il loro atteggiamento dice più su di loro che su di te. Mantieni la calma e rifiuta di reagire alle loro lamentele – che ti mostreranno che sono migliori di loro.

Oroscopo 18 ottobre: Scorpione

Potresti correre dappertutto, ma dovrai rallentare nei prossimi giorni poiché hai seri problemi da considerare prima che il Sole si muova nel tuo segno il 23. Dai una pausa al tuo corpo e una possibilità al tuo cervello.

Oroscopo 18 ottobre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 18 ottobre: Sagittario

Cerca di non concentrarti così intensamente sugli obiettivi di carriera oggi da trascurare un’area altrettanto importante della tua vita. Secondo i pianeti qualcuno ha cercato di contattarti a livello emotivo, ma le tue ambizioni continuano a intralciarti.

Oroscopo 18 ottobre: Capricorno

La tua voce interiore sta cercando di dirti qualcosa, ma per qualche motivo sei determinato a ignorarlo. Molto probabilmente è perché temi che significhi dover cambiare la tua routine costante e confortevole. Hai ragione, ed è per questo che dovresti ascoltare.

Oroscopo 18 ottobre: Acquario

Non importa quanto duramente lavori, non riesci a far fronte a tutte le faccende e compiti che ci si aspetta che tu faccia. Forse dovresti smettere di spingerti agli estremi e semplicemente prendere la vita come viene invece per un po ‘. Sii il tuo capo oggi. Oroscopo 18 ottobre: Pesci

Devi essere più aperto ai segnali che gli altri ti stanno inviando, specialmente per quanto riguarda il denaro. Se scegli di ignorare i loro sforzi per raggiungerti, potrebbe rimbalzarti male in seguito. Vuoi essere più povero?

