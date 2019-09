Oroscopo 18 settembre 2019: previsioni per la giornata

Ecco l’oroscopo per la giornata di mercoledì 18 settembre 2019, segno per segno. Ecco le previsioni delle stelle rispetto all’oroscopo di Italia Sera del 17 settembre 2019.

Oroscopo 18 settembre: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 18 settembre: Ariete

È giunto il momento di liberarsi da una relazione che ti tratteneva, ma ora ti sta trattenendo. Non devi essere cattivo, ma devi essere deciso e chiarire che sei determinato ad andare avanti.

Oroscopo 18 settembre: Toro

Il tuo entusiasmo per un hobby o un progetto di qualche tipo impressionerà le persone oggi e c’è una reale possibilità che ne vengano fuori alcune offerte nuove e interessanti. Non sei uno che fa “quanto basta” – fai sempre il meglio che puoi.

Oroscopo 18 settembre: Gemelli

I tuoi poteri di persuasione sono al culmine ora che Mercurio, il tuo sovrano e il pianeta della comunicazione, si sta muovendo attraverso l’area più dinamica della tua carta. Risparmia comunque come scegli di usarli. Parla troppo e potresti perdere la voce!

Oroscopo 18 settembre: Cancro

Qualcosa che pensavi fosse di vitale importanza ora non sembra avere alcun significato. Il che dovrebbe ricordare ancora una volta che poche cose nella vita meritano di essere elaborate. Qualunque cosa accada il cancro, trova sempre motivi per sorridere.

Oroscopo 18 settembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 18 settembre: Leone

Il tuo atteggiamento nei confronti di qualcosa cambierà radicalmente oggi – in effetti passerà attraverso una completa inversione di 180 gradi fino a quando credi che sia vero il contrario di quello che pensavi fosse vero. Non capita spesso di cambiare idea così facilmente. Oroscopo 18 settembre: Vergine

La tua intuizione e comprensione potrebbe essere al culmine al momento, ma ciò non significa che non puoi essere ingannato. Il collegamento Mercurio-Urano di oggi avverte che potresti credere a qualcosa perché vuoi crederci, non perché sia ​​vero – e ciò potrebbe essere pericoloso.

Oroscopo 18 settembre: Bilancia

Sei determinato a combattere per qualcosa in cui credi, ma i pianeti avvertono che questo potrebbe non essere il momento giusto per spingere troppo forte o diventare troppo duro. Una tattica migliore sarebbe quella di aspettare che i tuoi avversari abbiano altre cose di cui preoccuparsi, quindi puoi attaccare.

Oroscopo 18 settembre: Scorpione

Il dubbio è qualcosa di cui raramente devi preoccuparti, ma poiché l’immagine cosmica cambia nei prossimi giorni, la tua convinzione potrebbe scivolare un po ‘. Attenersi a ciò che sai di poter gestire e di non correre rischi inutili. Gioca al sicuro per ora.

Oroscopo 18 settembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 18 settembre: Sagittario

Se vuoi essere una forza per il bene nel mondo, dovrai spingere il tuo ego da una parte e accettare che non puoi assolutamente sapere tutto. Indipendentemente da quanto tu sia forte, potresti aver bisogno di altre persone che lavorano al tuo fianco.

Oroscopo 18 settembre: Capricorno

Cerca di non essere troppo cinico oggi, anche se ciò che vedi e ascolti ti porta a credere che gli stessi vecchi stiano facendo gli stessi vecchi errori negli stessi vecchi modi. Forse lo sono, ma non tutti possono essere all’altezza dei propri standard elevati!

Oroscopo 18 settembre: Acquario

Tra meno di una settimana il Sole si sposterà in una delle aree più positive e dinamiche della tua carta e la tua energia fisica ed emotiva e il tuo entusiasmo per la vita faranno un ritorno spettacolare. Inizia a fare piani e rendili enormi. Oroscopo 18 settembre: Pesci

Se hai imparato qualcosa nelle ultime settimane è stato che non puoi fare affidamento su altre persone per garantire la tua felicità e sicurezza. Ciò che accade oggi e domani ti incoraggerà ad essere più autosufficiente. Fidati di te e agisci in fretta.

