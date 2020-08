Oroscopo 19 agosto 2020: le previsioni di oggi

Una buona giornata a tutti dall’Ariete ai Pesci. Siamo pronti per darvi tutti i dettagli di questo giorno, con opposizioni e congiunzioni che danno vita al nuovo oroscopo di oggi.

Di seguito trovate i pronostici di oggi, 19 agosto 2020, con le variazioni in base alle ultime previsioni.

Oroscopo 19 agosto: Ariete

Sul fronte monetario, rimani in modalità risparmio. Riuscirai a evitare un viaggio ufficiale che si scontra con i tuoi piani personali. Un disturbo a cui sei incline deve essere tenuto a bada adottando misure preventive.

Oroscopo 19 agosto: Toro

Il tuo consiglio a un membro della famiglia potrebbe cadere nel vuoto, ma riuscirai a far capire il tuo punto di vista. Potresti entrare a far parte di un contingente ufficiale per i viaggi all’estero, quindi preparati per un momento divertente!

Oroscopo 19 agosto: Gemelli

È probabile che una controversia sulla proprietà ti metta contro un fratello, ma non diventare legale. Coloro che affrontano un brutto momento dovranno mantenere aperte le linee di comunicazione con il partner.

Oroscopo 19 agosto: Cancro

Bisogna evitare di spendere troppo, quindi non lasciarti tentare di spendere! I problemi che ti senti riluttante ad affrontare al lavoro potrebbero dover essere affrontati oggi. È prevista qualche malattia dovuta al cambio di stagione.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo 19 agosto: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 19 agosto: Leone

Coloro che vendono proprietà o la convertono in edifici per la vendita rischiano di diventare ricchi. Dovrai mantenere la concentrazione, se vuoi dare un contributo alla tua carriera. Sarà necessario molto convincimento per dare il consenso del partner ai tuoi desideri.

Oroscopo 19 agosto: Vergine

I malintesi che girano sul fronte familiare saranno risolti, quindi aspettati che prevalga l’armonia domestica. Sarà divertente viaggiare e fare una festa con gli amici.

Oroscopo 19 agosto: Bilancia

Sarà importante tenere sotto controllo le tue spese. È probabile che buone idee e uno spirito intraprendente ti aiutino a rimanere in auge sul fronte professionale.

Oroscopo 19 agosto: Scorpione

Potresti correre un po ‘di rischio sul fronte della proprietà, ma i tuoi interessi rimarranno al sicuro. Chi non se la cava bene sul fronte dell’istruzione deve stringere la cinghia, se vuole godersi una guida fluida.

Aggiornamento ore 9.00

Oroscopo 19 agosto: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 19 agosto: Sagittario

Alcuni di voi stanno per scoprire l’elemento divertente dell’esercizio. Bramerai il tuo spazio sul fronte familiare e farai qualcosa al riguardo. Le porte a nuove opportunità saranno aperte viaggiando molto.

Oroscopo 19 agosto: Capricorno

Potrebbe essere necessario attendere ancora un po ‘di tempo per ottenere un’ulteriore fonte di reddito. Potrebbe essere necessario padroneggiare alcune nuove abilità sul lavoro per stare al passo.

Oroscopo 19 agosto: Acquario

Mantieni un po ‘di tempo riservato per la revisione in un esame, se vuoi cavartela bene. Avrai bisogno di tenere stretti i lacci della tua borsa durante un viaggio di shopping con gli amici. Quelli che si prendono cura della natura renderanno lo stare insieme sublime.

Oroscopo 19 agosto: Pesci

Chi soffre di malattie legate allo stile di vita non dovrebbe rinunciare alle precauzioni. Sarai soddisfatto del tuo attuale rendimento scolastico. È prevista una tregua per coloro che devono affrontare problemi di pendolarismo. Una manna dal cielo è in serbo per coloro che cercano di disporre della loro proprietà.

Aggiornamento ore 10.00