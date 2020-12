Oroscopo 19 dicembre 2020: i pronostici di oggi

Ben ritrovati a tutti voi, che ancora una volta siete qui per ascoltare i nostri consigli provenienti dalla lettura delle stelle. Vediamo cosa sottolineare dal nuovo oroscopo di oggi.

19 dicembre 2020

Oroscopo 19 dicembre: Ariete

Testa le idee in piccoli modi prima di andare alla grande. Anche se il tuo campionamento potrebbe non essere abbastanza diversificato da avere una buona idea di quali sarebbero i tuoi risultati effettivi se avessi ampliato l’idea, il feedback sarà prezioso.

Non c’è cattiva qualità che non abbia un vantaggio e nessuna buona qualità che non abbia un aspetto negativo. Abbraccia le dualità invece di giudicarle o combatterle e acquisirai potere.

Oroscopo 19 dicembre: Gemelli

Una volta scoperto che la tua supposizione non era corretta, la abbandonerai rapidamente. Questo prova la tua evoluzione e fa parte della tua genialità. Una mancanza di testardaggine contribuirà al tuo successo continuo.

Oroscopo 19 dicembre: Cancro

Imparare insieme crea un legame. Gli ambienti e le circostanze impegnativi rivelano ciò che una persona è disposta a dare alla vita per crescere, conoscerla e accettarla di più.

Oroscopo 19 dicembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 19 dicembre: Leone

Cos’è la sicurezza emotiva? È circondarsi di persone di cui ci si può fidare per mantenere la parola data e aspettarsi che lo facciano, oppure stare con persone note per deludere e aspettarsi che lo facciano.

Oroscopo 19 dicembre: Vergine

Una delle relazioni più difficili da formare o mantenere è una relazione con una persona estremamente impegnata. Le obbligazioni sono spesso costruite ai margini dell’azione, e per una persona terribilmente occupata, quei margini sono davvero stretti.

Oroscopo 19 dicembre: Bilancia

Sei attratto da persone intenzionali e temi la mancanza di uno scopo, credendo segretamente che sia contagioso. Fare attenzione a non dare un rapido giudizio sulla questione. Non tutti quelli che vagano sono persi.

Oroscopo 19 dicembre: Scorpione

Proprio quando non ti aspetti molto da un progetto, un’attività o una relazione, vivrai un momento che lo porterà al livello successivo. Una volta provato, non si torna indietro.

Oroscopo 19 dicembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 19 dicembre: Sagittario

Quando parli, le cose accadono. Cambia le cose con le parole. Ti connetteresti con le persone e il mondo in modi che non sarebbero accaduti se non l’avessi fatto con le tue parole.

Oroscopo 19 dicembre: Capricorno

Sei diventato bravo a fonderti con un gruppo. Da qui, sei abbastanza potente, poiché hai l’alleanza di molti. Presto toccherà a te prendere posizione, essere visto e ascoltato. La tua piattaforma si sta unendo.

Oroscopo 19 dicembre: Acquario

Prima di provare a separare e classificare le cose, fai un passo indietro dal casino per cercare schemi e connessioni al suo interno. Quella intuizione sarà più difficile da rilevare una volta che inizi a spostare tutto.

Oroscopo 19 dicembre: Pesci

Le persone possono sentire che il tuo cuore è al posto giusto, quindi non preoccuparti se alcune delle parole sono sbagliate. Conoscere la cosa giusta da dire e dirla nel modo giusto è un’abilità appresa che richiede pratica. Non si può insegnare al cuore.

