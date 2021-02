Oroscopo 19 febbraio 2021: i pronostici di domani

Nuovamente insieme, per raccogliere tutte le indicazioni dalle stelle in vista del nuovo oroscopo di domani.

A seguire i pronostici di domani, 19 febbraio 2021, da confrontare con le ultime previsioni.

Oroscopo 19 febbraio: Ariete

Stai chiedendo guai cercando di risolvere un problema prima che faccia il suo corso. Lascia che sia per ora e potrebbe persino rimediare.

Oroscopo 19 febbraio: Toro

Non si ottiene nulla se si fa in modo che le persone soddisfino ogni esigenza. Allenta alcune restrizioni e avanzerai a passi da gigante.

Oroscopo 19 febbraio: Gemelli

Gli amici sono insolitamente supponenti, ma non unitevi alla mischia. Il disaccordo apertamente non fa che versare benzina sui loro temperamenti focosi.

Oroscopo 19 febbraio: Cancro

Prova a metterti nei panni di un avversario. Che tu sia d’accordo o meno, è meglio affrontare la fonte di un reclamo piuttosto che andarsene.

Aggiornamento 7.00

Oroscopo 19 febbraio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 19 febbraio: Leone

I progressi sono lenti, ma almeno ti stai muovendo. Non diventare impaziente e cambia percorso. Le cose si sistemeranno davvero presto per te.

Oroscopo 19 febbraio: Vergine

Un cambiamento ti costringe a lavorare con qualcuno che non rispetti. Approfittane e potresti imparare ad apprezzare le cose che prima avevi trascurato.

Oroscopo 19 febbraio: Bilancia

Essere di guardia non ti farà apprezzare di più. In effetti farà l’opposto. Renditi raro per un po’ e il tuo valore aumenta.

Oroscopo 19 febbraio: Scorpione

La tua lealtà verso un amico potrebbe essere un potenziale punto cieco. Non lasciare che i sentimenti di protezione si trasformino in indulgenza.

Aggiornamento ore 8.00

Oroscopo 19 febbraio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 19 febbraio: Sagittario

All’inizio sembra che un insediamento costerà, ma ci rimugini sopra. Vedrai presto che è un piccolo prezzo da pagare per quello che hai da guadagnare.

Oroscopo 19 febbraio: Capricorno

Fai a modo tuo, ma non senza pestare i piedi durante il processo. Dai a un amico o collega lo spazio per sistemare le cose. Questa persona ti starà ancora accanto.

Oroscopo 19 febbraio: Acquario

Una persona cara è agitata e puoi fare poco. Data la sua natura contraria, dì di sì a tutto ma non impegnarti in nulla.

Oroscopo 19 febbraio: Pesci

I sentimenti di autostima sono in aumento e non svaniranno come prima. Che tu ci creda o no, stai trascendendo sul personale.

Aggiornamento ore 9.00