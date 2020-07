Oroscopo 19 luglio 2020: le previsioni di oggi

Domenica, una settimana che finisce e un’altra che sta per iniziare. Cosa vorrà dire in senso astrologico per tutti i segni dello zodiaco? Lo scopriamo con il nostro oroscopo di oggi.

Ecco i pronostici di oggi, 19 luglio 2020, da confrontare con le ultime previsioni.

Oroscopo 19 luglio: Ariete

Dovrai prendere alcune decisioni finanziarie, che si dimostrano giuste. È meglio parlarne piuttosto che rimanere insoddisfatti di una decisione presa dai superiori al lavoro.

Oroscopo 19 luglio: Toro

Un anziano di famiglia di cattivo umore dovrà essere affrontato con tatto. Le questioni relative alla proprietà saranno risolte amichevolmente. Riuscirai a mantenere il ritmo, nonostante il carico di lavoro pesante.

Oroscopo 19 luglio: Gemelli

Mantenere un atteggiamento leggero e rilassato nei confronti della vita, soprattutto oggi, per far fronte alle tensioni quotidiane. Sembra che ci sia una possibilità esterna di amore a prima vista.

Oroscopo 19 luglio: Cancro

Questo è un momento eccellente per investire in oro o in altre opzioni sicure. Il compito di delegare potrebbe non essere sufficiente sul piano professionale, potrebbe essere necessario supervisionarlo.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo 19 luglio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 19 luglio: Leone

Un incarico o un progetto importante può essere completato con soddisfazione di alti livelli. Un impegno che hai paura di prendere non sembrerà più minaccioso.

Oroscopo 19 luglio: Vergine

Chi cerca di tornare in forma non può permettersi di perdere gli allenamenti.Riuscirai a completare i documenti per l’acquisizione della proprietà.

Oroscopo 19 luglio: Bilancia

Il fronte finanziario richiederà un rafforzamento, quindi riduci tutte le spese dispendiose. Quelli nel campo del marketing troveranno la giornata promettente.

Oroscopo 19 luglio: Scorpione

Potresti essere costretto ad accettare cose che non vuoi essere sul fronte sociale, quindi prendi la tua chiamata. I tuoi sforzi per impressionare la persona che ami probabilmente ti faranno passare una serata fuori.

Aggiornamento ore 9.00

Oroscopo 19 luglio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 19 luglio: Sagittario

Un’atmosfera rilassata sul fronte domestico ti aiuterà a riposarti. La passione per ciò che stai perseguendo sul fronte lavorativo ti aiuterà a mantenere la guida.

Oroscopo 19 luglio: Capricorno

Chiedere chiarimenti su una questione finanziaria, prima di fare il passo successivo. Dovrai perseguire un compito fino alla fine per assicurarti che rimanga privo di problemi.

Oroscopo 19 luglio: Acquario

Mantenere aperte le linee di comunicazione con coloro che contano sarà importante per evitare incomprensioni. Fare shopping col partner non sarà solo piacevole, ma migliorerà anche la relazione.

Oroscopo 19 luglio: Pesci

Prendersi più cura della salute è nelle carte e si può anche andare a comprare attrezzature per il fitness per uso personale. Sarai in grado di dare un buon resoconto di te stesso.

Aggiornamento ore 10.00