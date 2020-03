Oroscopo 19 marzo 2020: le stelle in anteprima per domani

Siete pronti per la festa del papà? Non sarà come le altre, certo, ma bisogna pensare positivo e trovare del buono anche in queste particolari circostanze, nonostante il coronavirus. Vediamo le stelle cosa ci dicono a proposito, con l’oroscopo di domani.



Di seguito troverete dei consigli interessanti con le previsioni di domani, 19 marzo 2020, per un quadro di ci che cambia rispetto all’oroscopo odierno.

Oroscopo 19 marzo: Ariete

Stai prestando troppa attenzione a ciò che gli altri stanno dicendo e non ti accorgi abbastanza del tuo istinto. Devi imparare a fidarti dei sentimenti che provi dentro di te, Ariete, perché possono guidarti nella giusta direzione meglio delle altre persone.

Oroscopo 19 marzo: ToroPotresti desiderare che la tua esistenza quotidiana sia sicura e prevedibile, ma devi abituarti al fatto che si stanno verificando cambiamenti sui quali non hai alcun controllo. Ciò non significa, tuttavia, che saranno cambiamenti negativi. Trova modi per farli funzionare per te.

Oroscopo 19 marzo: Gemelli

Potrebbe farti sentire bene credere che al momento tutti siano dalla tua parte, ma esiste una possibilità molto reale che una o più persone si opporranno apertamente a te.

Oroscopo 19 marzo: Cancro

Oggi c’è il pericolo che tu sia troppo facilmente influenzato da persone che guardano e agiscono in modo fiducioso. Il problema è che i pianeti suggeriscono che è tutto un atto, e se cadi per questo potresti finire per pagare in modi che non puoi permetterti.

Oroscopo 19 marzo: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 19 marzo: Leone

I tuoi piani potrebbero non funzionare nel modo previsto, ma non è un grosso problema. A volte i piani che funzionano meglio sono quelli a cui non pensiamo molto, quindi dimentica di entrare in troppi dettagli e lascia che il tuo istinto ti guidi.

Oroscopo 19 marzo: Vergine

Potresti essere in grado di prendere solo quello che desideri, ma prima di farlo dovresti guardare un po ‘avanti e immaginare quali potrebbero essere le conseguenze. Perché fare nemici quando, chiedendo bene quello che vuoi, puoi fare altrettanto facilmente amicizia?

Oroscopo 19 marzo: Bilancia

Fai in modo che rallegri un amico che si sente un po giù. Hai un talento nel dire la cosa giusta al momento giusto e se usi quel talento oggi ci saranno dei sorrisi a tutto tondo. Cosa potrebbe esserci di più bello?

Oroscopo 19 marzo: Scorpione

Sì, potrebbe essere meglio mantenere certe opinioni per te, ma da quando sei stato il tipo a trattenerti dal dare voce a ciò in cui credi? Se qualcosa ti fa arrabbiare oggi, assicurati che il mondo lo sappia.

Oroscopo 19 marzo: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 19 marzo: Sagittario

Devi riconoscere che non tutti possono essere all’altezza dei tuoi rigorosi standard. E devi accettare che a volte altri faranno cose in modi che non ti sembrano giusti. Ma se il risultato è per la soddisfazione di tutti, perché dovrebbe importare?

Oroscopo 19 marzo: Capricorno

Sembra che tu abbia ripensamenti su qualcosa che era la tua priorità numero uno, e questo perché l’immagine cosmica ora sta cambiando. Non prendere alcuna decisione finale fino a quando il Sole non si sposta in Ariete venerdì. Meglio ancora, aspetta fino alla prossima settimana.

Oroscopo 19 marzo: Acquario

Devi portare a termine un progetto e devi essere veloce al riguardo. Fai uno sforzo extra oggi e domani e, per fortuna, sarà fatto entro la fine della settimana. Quindi, e solo allora, puoi passare alla cosa successiva.

Oroscopo 19 marzo: Pesci

Devi aspettarti una certa negatività da chi ti circonda oggi. Perché? Perché non possono sopportare il pensiero che potresti avere successo dove hanno fallito. Ignora tutto e continua a fare quello che stai facendo, anche meglio di prima.

