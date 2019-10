Oroscopo 19 ottobre 2019: cosa dicono le stelle

Torna l’oroscopo per la giornata del giorno 19 ottobre 2019, segno per segno. Tutti consigli delle stelle rispetto alle oroscopo di Italia Sera del 18 ottobre 2019.

Oroscopo 19 ottobre: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 19 ottobre: Ariete

Le grandi idee sono inutili se non fai qualcosa di positivo con esse. La tua testa potrebbe essere piena di grandi progetti al momento, ma se non inizi a metterne in atto alcuni potresti non averli avuti in primo luogo. Quindi occupati. Oroscopo 19 ottobre: Toro

L’unica via d’uscita dal tuo attuale dilemma è essere onesti con amici e persone care su ciò che ti preoccupa. Molto probabilmente saranno in grado di inventare idee che hai completamente perso. Le soluzioni sono disponibili, se ottieni aiuto.

Oroscopo 19 ottobre: Gemelli

Sembra che tu stia ascoltando molte notizie contrastanti in ritardo su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato e perché è necessario supportare una parte o l’altra. Ignora ognuno di essi e ascolta solo ciò che ti dice la tua voce interiore.

Oroscopo 19 ottobre: Cancro

Non devi permetterti di credere che le immagini nella tua testa siano in alcun modo reali – non lo sono, sono solo fantasie selvagge. A volte il confine tra fantasia e realtà può essere un po ‘sottile, quindi stai alla larga dai pensieri pieni di desiderio.

Oroscopo 19 ottobre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 19 ottobre: Leone

Un amico o un collega di lavoro sta impiegando troppo tempo a prendere una decisione su un problema che avrebbe dovuto essere risolto e spolverato anni fa. Di ‘loro di andare avanti subito. In caso contrario, inizia a cercare un nuovo partner. Oroscopo 19 ottobre: Vergine

Più esci in mezzo alla folla, meno è probabile che i tuoi talenti vengano individuati. Potresti non voler essere una star in quanto tale, ma vuoi essere riconosciuto per le tue abilità speciali, quindi assicurati che il mondo possa vederti.

Oroscopo 19 ottobre: Bilancia

Non ha senso contrarsi con le persone che sembrano pensare e agire così lentamente che può davvero essere doloroso da guardare. Devi accettare, tuttavia, che non tutti si muovono velocemente come te, soprattutto a livello mentale.

Oroscopo 19 ottobre: Scorpione

Hai passato molto tempo e meriti una pausa, ma prima che il Sole si sposti nel segno tra qualche giorno dovresti fare uno sforzo in più per risolvere un problema emotivo. Una volta risolto, sarai libero di andare avanti.

Oroscopo 19 ottobre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 19 ottobre: Sagittario

Alcune situazioni sono semplicemente al di là della tua capacità di influenzare o controllare e prima accetti questo fatto, meglio è. Ciò non significa che dovresti semplicemente rinunciare, ovviamente, ma devi capire che non puoi fare tutto da solo.

Oroscopo 19 ottobre: Capricorno

Dovrai affermarti un po ‘più di quanto fai di solito oggi, ma dovrebbe essere sorprendentemente facile. Plutone nel tuo segno ti dà una forza interiore che gli altri percepiscono e rispettano. Guarda e agisci duro e otterrai la tua strada.

Oroscopo 19 ottobre: Acquario

L’autocommiserazione è un’emozione che devi evitare a tutti i costi, perché non ti porterà da nessuna parte. Ricordati delle molte cose di cui devi essere grato in questa vita. Ti sentirai meglio e anche quelli intorno a te lo apprezzeranno. Oroscopo 19 ottobre: Pesci

Devi venire duro con qualcuno che si sta prendendo le libertà e dando per scontato che non le risponderai in modo significativo. Un po ‘di spietatezza farà molta strada, e spero li dissuadano dal farlo di nuovo.

