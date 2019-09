Oroscopo 19 settembre 2019: segno per segno, la giornata

Ecco l’oroscopo per la giornata di giovedì 19 settembre 2019, segno per segno. Ecco le previsioni delle stelle rispetto all’oroscopo di Italia Sera del 18 settembre 2019.

Oroscopo 19 settembre: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 19 settembre: Ariete

Solo perché qualcuno che ha la reputazione di esperto di un po ‘ti dice come fare qualcosa non significa che devi fare come si suol dire. Se hai un’idea migliore, provaci. Forse sei più un esperto di loro.

Oroscopo 19 settembre: Toro

Credi in te stesso. Prendi come letto che sia intellettualmente che emotivamente sei un taglio sopra le altre persone. Il fatto che gli altri non pensino o si sentano allo stesso modo di te è irrilevante: è la tua vita, la tua scelta e la tua gloria se la capisci bene.

Oroscopo 19 settembre: Gemelli

Quello che pensi sia un problema è molto probabilmente niente del genere, è solo che ti sei lasciato influenzare da qualcuno la cui prospettiva è del tutto negativa. Allontanati dalla situazione e guardala per quello che è – solo un piccolo fastidio.

Oroscopo 19 settembre: Cancro

Il problema che stai affrontando ora è lo stesso problema che hai affrontato in diverse occasioni precedenti, quindi non dovrebbe contenere terrori per te. A differenza di alcune persone, sai come imparare dai tuoi errori, quindi questa volta lo farai nel modo giusto.

Oroscopo 19 settembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 19 settembre: Leone

Evita di affrontare una nuova faccenda o responsabilità oggi. Non importa quanto entusiasmanti colleghi e datori di lavoro provino a far sembrare che tu possa essere sicuro di una cosa sola: che sarà un dolore dall’inizio alla fine. Dì “no” e intendilo sul serio. Oroscopo 19 settembre: Vergine

Per quanto riguarda sia le questioni familiari che finanziarie, potrebbe essere saggio piegarsi un po ‘oggi. Puoi credere di avere ragione, e senza dubbio lo sei, ma la cooperazione a lungo termine è più importante dell’essere dimostrata corretta ora.

Oroscopo 19 settembre: Bilancia

Devi precisare esattamente ciò che desideri, in modo che partner, persone care e familiari non abbiano dubbi su ciò che ci si aspetta da loro. Ti devono numerosi favori che hai fatto per loro in passato – ora tocca a te trarne beneficio.

Oroscopo 19 settembre: Scorpione

Cerca di non prendere a cuore ciò che ascolti oggi, soprattutto se un amico o un collega di lavoro dice qualcosa di meno che lusinghiero della tua esibizione. Prendere le critiche è importante quanto distribuirle – e tu sei bravo!

Oroscopo 19 settembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 19 settembre: Sagittario

Sii onesto su ciò che speri di realizzare. Se le persone intorno a te hanno una chiara idea di cosa stai facendo e perché, è più probabile che ti assistano piuttosto che mettere ostacoli sul tuo cammino. Le persone temono solo ciò che non sanno.

Oroscopo 19 settembre: Capricorno

Mentre oggi il tuo pianeta dominante Saturno termina la sua fase retrograda, potresti sentire un’ondata di fiducia ed energia, e questo è un bene. Ma non lanciarti ancora in nuove sfide. Avresti dovuto imparare da eventi recenti che di solito è una buona idea prenderti il ​​tuo tempo.

Oroscopo 19 settembre: Acquario

Se vuoi fare una differenza grande e duratura nel mondo, dovrai agire in collaborazione con persone che condividono i tuoi obiettivi e ideali. Qualunque ostacolo ti abbia impedito di farlo in passato non esiste più, quindi prosegui. Oroscopo 19 settembre: Pesci

Potresti sentire che un collega non merita l’aiuto che sta chiedendo, ma sei una persona troppo gentile per lasciarli soffrire. Ma assicurati che abbiano davvero bisogno del tuo aiuto e non siano solo pigri. Non sarebbe la prima volta.

