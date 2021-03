Oroscopo 2 marzo 2021: i pronostici di domani

Ben ritrovati, pronti per decifrare il nostro avvenire prossimo attraverso il nuovo oroscopo di domani.

Di seguito i pronostici di domani, 2 marzo 2021, con i cambiamenti rispetto alle ultime previsioni.

Oroscopo 2 marzo: Ariete

Attendi una risposta dall’altra parte prima di procedere. Supponendo che il peggio potrebbe portare a manifestarlo.

Oroscopo 2 marzo: Toro

Il fascino degli status symbol è particolarmente forte adesso. Assicurati che i tuoi occhi non siano più grandi del tuo portafoglio.

Oroscopo 2 marzo: Gemelli

Gli amici si sentono come se stessi mirando a un altro sogno inverosimile, ma sai che non è così. Non lasciare che ti parlino di qualcosa che sai essere giusto.

Oroscopo 2 marzo: Cancro

Non confondere i tuoi universi alternativi. Un pio desiderio potrebbe portarti fuori strada.

Aggiornamento 7.00

Oroscopo 2 marzo: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 2 marzo: Leone

Sei un romantico. Non puoi fare a meno di innamorarti perdutamente di qualcuno che ti tocca il cuore. È ancora saggio prendere l’infatuazione a piccole dosi.

Oroscopo 2 marzo: Vergine

Guarda cosa mangi, o chi incontri e saluti, perché sei super sensibile. Potresti avere un’eruzione cutanea a causa di qualcosa che hai mangiato o di qualcuno con cui ti sei strofinato le spalle.

Oroscopo 2 marzo: Bilancia

Hai lottato con una situazione per così tanto tempo che è difficile ricordare com’era la vita prima. Presto riceverai un promemoria, insieme alla possibilità di tornarci.

Oroscopo 2 marzo: Scorpione

Hai fatto del tuo meglio per recuperare un oggetto o un investimento smarrito, ma sembra che sia finito nella tana del coniglio cosmica. Cancella la disavventura e vai avanti.

Aggiornamento ore 8.00

Oroscopo 2 marzo: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 2 marzo: Sagittario

Un assist dell’ultimo minuto ti fa entrare ma non essere troppo veloce per andare per la tua strada. Potresti ritrovarti altrettanto perso dall’altra parte.

Oroscopo 2 marzo: Capricorno

I flussi di entrate stanno ricominciando a fluire. Quello che sembra un rivolo ora sarà presto uno sfogo.

Oroscopo 2 marzo: Acquario

Potresti essere la risposta alle preghiere della gente, ma ricorda che sono state versate più lacrime sulle preghiere esaudite che su quelle senza risposta. È uno spunto di riflessione.

Oroscopo 2 marzo: Pesci

Sei disposto a perdonare e dimenticare, ma l’altra parte non può far passare un rancore. Sii paziente e lui / lei lo farà.

Aggiornamento ore 9.00