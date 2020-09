Oroscopo 2 settembre 2020: le previsioni di domani

Ancora una volta insieme, per il nostro secondo appuntamento con lo studio delle stelle e dei pianeti. Per conoscere in anteprima come andrà la prossima giornata, ecco il nostro oroscopo di domani.

Di seguito i i pronostici di domani, 2 settembre 2020, con le differenze fino alle ultime previsioni.

Oroscopo 2 settembre: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 2 settembre: Ariete

Gli amici ti incoraggiano a superare un vecchio rancore, ma non puoi. Va bene. Il perdono arriva quando è il momento giusto, e non prima.

Oroscopo 2 settembre: Toro