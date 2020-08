Oroscopo 20 agosto 2020: le previsioni di domani

Eccoci di nuovo insieme, alle prese con le predizioni dal cielo. Questa volta, il nostro sguardo è rivolto alla prossima giornata, con tutti i dettagli segno per segno del nuovo oroscopo di domani.

A seguire i pronostici di domani, 20 agosto 2020, con le differenze fino alle ultime previsioni.

Oroscopo 20 agosto: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 20 agosto: Ariete

Non ti piacerà quando un amico tornerà in una situazione tossica. I grandi cambiamenti della vita non avvengono dall’oggi al domani. Sii di supporto.

Oroscopo 20 agosto: Toro