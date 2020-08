Oroscopo 20 agosto 2020: le previsioni di oggi

Buongiorno e ben ritrovati, come sempre pronti e caldi per le indicazioni dai pianeti e dalle stelle. Per questa giornata tante novità, che potrete trovare nel nuovo oroscopo di oggi.

Ecco allora i pronostici di oggi, 20 agosto 2020, che potete confrontare con le ultime previsioni.

Oroscopo 20 agosto: Ariete

L’acquisto di un articolo di lusso potrebbe dover essere sospeso. I consigli a qualcuno al lavoro dovranno essere applicati per essere efficaci. Puoi aspettarti che le tue condizioni fisiche migliorino.

Oroscopo 20 agosto: Toro

È probabile che un membro della famiglia scorbutico giri una nuova foglia. Una buona forma fisica ti permetterà di goderti un’uscita avventurosa. È probabile che una questione di proprietà venga decisa a tuo favore.

Oroscopo 20 agosto: Gemelli

Dovrai prendere le cose più seriamente sul fronte accademico. Potresti non interessarti a qualunque cosa ti trovi attualmente. È probabile che un regalo venga ricevuto da un ammiratore segreto.

Oroscopo 20 agosto: Cancro

Dovrai investire capitali in un’impresa finché non inizierà a dare ritorni. Il tuo desiderio per il meglio di entrambi i mondi – lavoro e famiglia – sarà soddisfatto.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo 20 agosto: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 20 agosto: Leone

Potrebbe essere necessario rivedere i tuoi piani per acquisire una risorsa. Riuscirai a liberarti di una sensazione di inadeguatezza per riprenderti con fiducia sul fronte accademico. Sii un po ‘più comprensivo in una relazione, se vuoi che rimanga senza turbolenze.

Oroscopo 20 agosto: Vergine

Il fronte familiare diventerà presto il luogo più in voga, poiché alcuni di voi organizzano qualcosa da fare a casa vostra. Alcuni richiederanno sforzi particolari per rimettersi in forma. Chi è incline alla spiritualità può pianificare un pellegrinaggio.

Oroscopo 20 agosto: Bilancia

Farai meglio a risparmiare per il giorno di pioggia, che a spendere per coloro che non ricambiano. È probabile che qualcuno venga ad allietare la tua giornata di lavoro. Mantenersi in forma diventa la tua prima preoccupazione.

Oroscopo 20 agosto: Scorpione

È meglio stare alla larga dai pettegolezzi perché potresti essere coinvolto in qualcosa di sfavorevole. La persona amata può fare un’eccezione alla solita routine.

Aggiornamento ore 9.00

Oroscopo 20 agosto: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 20 agosto: Sagittario

Chi è costretto a vivere lontano può avere difficoltà a unirsi alla famiglia. La manutenzione della casa potrebbe essere la tua priorità. Entra nei dettagli di qualunque cosa tu faccia, poiché la conoscenza superficiale non sarà sufficiente.

Oroscopo 20 agosto: Capricorno

Il boom finanziario può far riempire le tue casse. È probabile che tu vinca riconoscimenti completando un progetto con soddisfazione di tutti sul fronte professionale. Entrare in un centro benessere è la tua risposta per rimanere in forma.

Oroscopo 20 agosto: Acquario

Godersi più tempo a disposizione sul fronte accademico potrebbe non essere possibile oggi. Oggi puoi sentire un po ‘di cattivo umore. Alcuni di voi potrebbero aver bisogno di tracciare una linea sul fronte romantico prima di fare il passo successivo.

Oroscopo 20 agosto: Pesci

La famiglia ti sosterrà e farà molto per mantenerti di buon umore. Ci si può aspettare un buon prezzo per una proprietà. Per alcuni è in programma un viaggio emozionante fuori città. Puoi trasferirti in una casa che soddisfa le tue tasche.

Aggiornamento ore 10.00