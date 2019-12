Oroscopo 20 dicembre 2019: le previsioni di domani

Che cosa prevede l’oroscopo per la giornata del 20 dicembre 2019, segno per segno? Anche oggi il movimento delle stelle, dei pianeti, delle congiunzioni astrali e le varie influenze planetarie, Luna compresa, incidono nella giornata di tutti noi.

Oroscopo 20 dicembre: Ariete

Devi superare l’idea che i datori di lavoro e altre persone importanti saranno difficili da affrontare. Al contrario, se sei aperto e onesto su ciò che desideri, ci sono tutte le possibilità che te lo diano, quindi parla!

Oroscopo 20 dicembre: Toro

Stai attraversando un po ‘di una fase fortunata al momento e dovrebbe andare ancora meglio quando il Sole si muove a tuo favore durante il fine settimana. Oggi però è necessario migliorare una relazione che è diventata un po ‘fredda. Aggiungi un pizzico di passione!

Oroscopo 20 dicembre: Gemelli

Marte nell’area di lavoro della tua mappa ti sta mettendo alla prova e potresti chiederti se hai la resistenza e la capacità di resistenza per superare questa fase impegnativa. Ma lo fai, quindi applica te stesso e fai ciò che deve essere fatto con stile.

Oroscopo 19 dicembre: Cancro

Marte in Scorpione si aggiunge al lato appassionato della tua natura, ma poiché Marte è collegato a Saturno, pianeta di restrizioni, oggi non puoi permettere ai tuoi sentimenti di correre davanti a te. Pensa prima di agire e agisci solo se il risultato sarà positivo per tutti.

Oroscopo 20 dicembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 20 dicembre: Leone

Alcuni dicono che l’ignoranza è felicità, ma tu non sei il tipo che chiude un occhio su ciò che sta accadendo per il bene di una vita facile. Sia a casa che al lavoro dovrai affrontare i fatti e poi prendere quella che potrebbe essere una decisione impopolare.

Oroscopo 20 novembre: Vergine

Devi essere onesto su ciò in cui credi e su ciò che ti aspetti dalle altre persone. Il tuo è un segno che è governato più dalla mente che dall’emozione, e ciò che pensi nelle prossime 24 ore sarà più importante di quello che senti.

Oroscopo 20 dicembre: Bilancia

Devi trovare un equilibrio tra ciò che vuoi e ciò che i membri della famiglia vogliono. Un po ‘di dare e avere farà molto per assicurarsi che tutti siano soddisfatti e che tutti ottengano ciò di cui hanno bisogno. C’è molto da fare.

Oroscopo 20 dicembre: Scorpione

Può sembrare che un rivale ne abbia preso uno, ma la loro “vittoria” è un grosso problema? Se ottenere un piccolo vantaggio li fa stare bene, allora lasciali avere – hai pesci più grandi da friggere, quindi non abbassarti al loro livello.

Oroscopo 20 dicembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 20 dicembre: Sagittario

Potresti dover fare qualcosa che non ti piace oggi, ma sai che se non agisci ora, ciò che sei costretto a fare in seguito sarà dieci volte meno piacevole. Non puoi permetterti di mettere al primo posto i sentimenti degli altri, non quando ci sono soldi in palio.

Oroscopo 20 dicembre: Capricorno

Se ti comporti come se nulla potesse andare storto oggi, allora niente lo farà. Mettendo su un fronte fiducioso anche quelli intorno a te si sentiranno più sicuri, creando un effetto a catena di buoni sentimenti, che a sua volta porterà grandi risultati.

Oroscopo 20 dicembre: Acquario

Devi credere che tutte le cose sono possibili e devi credere che solo tu, un semplice individuo, puoi fare una grande differenza. Sul fronte del lavoro, in particolare, le tue parole e azioni hanno molto più peso di quanto sembri essere a conoscenza.

Oroscopo 20 dicembre: Pesci

Questo potrebbe essere e dovrebbe essere un momento speciale per te, e sarà ancora più speciale se trascorri più tempo possibile con amici e colleghi che si trovano sulla stessa lunghezza d’onda mentale ed emotiva. Sii positivo in tutto ciò che dici e fai.