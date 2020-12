Oroscopo 20 dicembre 2020: i pronostici di oggi

Ancora una volta insieme per parlare come al solito di astrologia. Per questa giornata, tutte le prospettive segno per segno dal nuovo oroscopo di oggi.

A seguire i pronostici di oggi, 20 dicembre 2020, con le variazioni fino alle ultime previsioni.

Oroscopo 20 dicembre: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 20 dicembre: Ariete

Preparati per comportamenti piuttosto meschini. Prima che questa cosa finisca, avrai un’idea molto migliore di chi è il minore di questi due mali. Ricorda a te stesso di non incrociarli mai in futuro. Oroscopo 20 dicembre: Toro

Impostare i tuoi obiettivi troppo in alto equivale a prepararti per il fallimento. Devi mirare a traguardi che puoi raggiungere. Non solo ti consentirà di sentirti orgoglioso di te stesso prima, ma ti metterà sul sentiero lento e costante verso il successo. Oroscopo 20 dicembre: Gemelli Dopo un lungo anno che ti ha richiesto di adattarti a circostanze che non avresti mai immaginato, ecco la svolta. Amerai quello che accadrà. Oroscopo 20 dicembre: Cancro Il cielo è stato notevole: è così raro e probabilmente un privilegio. Sicuramente sei stato in grado di dare il tono agli eventi intorno a te.