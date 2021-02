Oroscopo 20 febbraio 2021: i pronostici di oggi

Buongiorno e ben ritrovati, ancora una volta indaghiamo le stelle per scoprire che andamento avrà la nostra giornata, con il nuovo oroscopo di oggi.

Ecco i pronostici di oggi, 20 febbraio 2021, con le differenze fino alle ultime previsioni.

Oroscopo 20 febbraio: Ariete

Spesso inizi con il botto solo per finire in un piagnucolio. Invertire la tendenza. Modera il tuo ritmo e andrai lontano.

La critica punge, ma è costruttiva. Incorporarlo nella tua routine quotidiana ora porta benefici duraturi.

Oroscopo 20 febbraio: Gemelli

Una retrocessione passata ti ha lasciato interrogarti, ma ora vedi che ti ha messo esattamente dove vuoi essere. Mostra ciò che sai fare meglio.

Oroscopo 20 febbraio: Cancro

Stai cercando un premio perché lo vuole un rivale? Disattiva un concorso che non puoi vincere. Vuoi solo competere dove hai la possibilità di combattere.

Oroscopo 20 febbraio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 20 febbraio: Leone

Sembra che ci vorrà più tempo del previsto per bilanciare i tuoi conti, ma continua a fare quello che stai facendo perché tutto funzionerà.

Oroscopo 20 febbraio: Vergine

Preparati a occuparti degli affari in sospeso lasciati in naftalina da gennaio.

Oroscopo 20 febbraio: Bilancia

Il cielo ti dà tre mesi di respiro. Prenditi questo tempo per assorbire le sue lezioni in modo da essere in anticipo sulla curva di apprendimento.

Oroscopo 20 febbraio: Scorpione

Finalmente impari perché un amico si è comportato in quel modo. La causa era nobile, ma i risultati no. Prova a farlo notare delicatamente.

Oroscopo 20 febbraio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 20 febbraio: Sagittario

Stai per riapprendere qualcosa che pensavi di avere giù. Impegnarsi in questa esperienza educativa e ampliare gli orizzonti.

Oroscopo 20 febbraio: Capricorno

Non appena raggiungi il tuo passo, sembra che qualcuno del passato ti stia facendo un giro. Controlla. Potrebbe non essere una cosa così brutta.

Oroscopo 20 febbraio: Acquario

Non dare per scontato perché ti sono dovuti dei soldi che si materializzeranno da soli. Sta a te riscuotere un debito.

Oroscopo 20 febbraio: Pesci

Un ex fa una ricomparsa. Di solito questo non ti turberà, tranne che per il drammatico cambiamento di comportamento. Poteva davvero aver visto la luce?

