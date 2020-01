Oroscopo 20 gennaio 2020: le stelle di oggi

Pronti come di consueto i pronostici del 20 gennaio 2020, in ripartenza con la nuova settimana. Tutti i movimenti significativi dei soggetti celesti e come influiscono nelle nostre vite, in base al segno zodiacale.

Andiamo dunque a leggere l’oroscopo del 20 gennaio 2020 rispetto alle ultime previsioni. Non dimentichiamo inoltre che è possibile anche consultare l’oroscopo odierno di Paolo Fox.

Oroscopo 20 gennaio: Ariete

Capire le tue priorità sarà un lavoro divertente, facile e degno. Più chiari diventeranno i tuoi valori, maggiore sarà la qualità dei tuoi pensieri. La tua mente si organizzerà per radunarsi attorno a ciò che ritieni importante.

Oroscopo 20 gennaio: Toro

I circuiti di pensiero negativo sono causati da troppa introspezione, ruminazione e coinvolgimento personale. Il rimedio è semplice. Sintonizzati sui bisogni delle altre persone e vedi cosa puoi fare. All’improvviso, sei 10 volte più felice.

Oroscopo 20 gennaio: Gemelli

Ci sono piccole parole che volano su potenti ali. L’amore è in quel mix. Così è l’ammissione di umiltà che arriva nella semplice serie “Non lo so”. Quello può aprire mondi.

Oroscopo 20 gennaio: Cancro

Forse il tuo lavoro è autoesplicativo, ma la verità è che le persone hanno ancora bisogno di aiuto per capire. Dillo, mostraglielo e poi insegnalo di nuovo in modo diverso. Fai quello che serve per agganciarli. Quindi, sali sul treno del successo.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo 20 gennaio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 20 gennaio: Leone

Sull’autostrada della vita, devi essere disposto a cambiare corsia, a rallentare e uscire dall’uscita una volta ogni tanto. Certo, c’è vita in gara, ma impallidisce se confrontato con la vita oltre quelle uscite.

Oroscopo 20 gennaio: Vergine

Quando ti guarderai intorno, osserverai una bellezza potente o sentirai un potere meraviglioso. Ti impegnerai interamente per il momento, cercando di capire ed essere parte di questo.

Oroscopo 20 gennaio: Bilancia

L’immagine mistica di oggi è la “forza” dei tarocchi in cui una donna doma un leone usando solo la tenerezza. Un alone di infinito aleggia, ricordando che la fortezza è una corona dei regni eterni. Non potresti scuoterlo se ci provassi.

Oroscopo 20 gennaio: Scorpione

Mentre non c’è vera gioia nel dover raggruppare le risorse, c’è qualcosa di stranamente soddisfacente in questa scusa per invitare le persone e scoprire l’entità della generosità nella loro natura.

Aggiornamento alle 10.30

Oroscopo 20 gennaio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 20 gennaio: Sagittario

Ti lascerai dissolvere nella contemplazione del creare. Il mondo di tutti i giorni evapora mentre sei strappato dal flusso costante e spinto nel mondo delle idee.

Oroscopo 20 gennaio: Capricorno

Anche se fai di tutto per orientare il tuo essere verso la gioia, a volte sembri quasi crogiolarti nelle riflessioni serenamente malinconiche.

Oroscopo 20 gennaio: Acquario

C’è un attrito irreversibile tra un sentimento e il suo contrario. Sapere che cosa è esattamente il contrario sarà un utile strumento di elaborazione, ad esempio: ammirazione e disprezzo, paura e rabbia, anticipazione e sorpresa, ecc.

Oroscopo 20 gennaio: Pesci

Poiché le cose sono più belle quando sono vere, penserai due volte a certi cosiddetti miglioramenti, specialmente se sono costosi e mirati a soddisfare una sorta di ideale sociale.

Aggiornamento ore 12.30