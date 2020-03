Oroscopo 20 marzo 2020: anteprima di domani

Si viaggia ormai a grandi falcate verso la primavera, il periodo più bello dell’anno. Ma sarà così per tutti? Forse i pianeti e le stelle possono darci qualche indicazione in più, e iniziamo da subito con i pronostici di domani.



Di seguito troverete i consigli dall’oroscopo di domani, 20 marzo 2020, per vedere come cambia il quadro rispetto all’oroscopo di oggi.

Oroscopo 20 marzo: Ariete

Non devi essere eccessivamente duro con te stesso, ma devi spingerti più forte del solito oggi. Ancora più importante, devi fare i conti con i demoni che si nascondono nelle parti più profonde della tua mente. Non esistono davvero, lo sai!

Oroscopo 20 marzo: Toro

Dovrai prendere una decisione importante oggi e potrebbe essere un evento che cambia la vita. Ti spaventa? Non dovrebbe. Il Toro è uno dei segni più difficili dello zodiaco e hai quello che serve, fisicamente, mentalmente ed emotivamente, per affrontare qualsiasi situazione.

Oroscopo 20 marzo: Gemelli

Chiunque cerchi di spingerti in giro oggi imparerà, forse dolorosamente, che non puoi essere costretto ad andare in una direzione che non hai scelto per te stesso. Più gli altri insistono e più scavi nei talloni e ti rifiuti di muoverti.

Oroscopo 20 marzo: Cancro

Segui la tua strada, fai le tue cose e non presta attenzione. Potrebbero avere ragione, ovviamente, ma le lacrime verranno da loro quando vedranno che successo hai avuto della tua vita.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo 20 marzo: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 20 marzo: Leone

Sai che devi liberarti dalle restrizioni ma hai dei dubbi sul modo migliore per farlo. Per cominciare, assicurati di avere abbastanza denaro in tasca per vederti durante un periodo in cui potresti essere da solo finanziariamente.

Oroscopo 20 marzo: Vergine

Con il Sole e Saturno dalla tua parte oggi, ti rifiuterai di arretrare se ti coinvolgi in una sorta di disputa. Mantieni la calma e cerca di non alzare la voce: gli altri ti temeranno di più se vedranno che hai il controllo delle tue emozioni.

Oroscopo 20 marzo: Bilancia

Non è troppo tardi per dare un po ‘di rinnovamento ai tuoi metodi, quindi se hai bisogno di rendere le tue procedure di lavoro adeguate per il futuro, prosegui subito. E chiedi ad altri di aiutarti se ne hai bisogno: saranno felici di aiutarti, se lo chiedi.

Oroscopo 20 marzo: Scorpione

Molte cose sono andate bene per te nelle ultime settimane e dovresti sentirti tranquillamente fiducioso che qualsiasi sfida sorgerà, dovrai occupartene. I prossimi giorni offriranno opportunità per mettere alla prova quella fiducia.

Oroscopo 20 marzo: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 20 marzo: Sagittario

Ultimamente gli sconvolgimenti di un tipo o di un altro sono stati un po ‘inquietanti, ma ora l’immagine cosmica si muove di nuovo a tuo favore, è più probabile che ti eccitino piuttosto che preoccuparti. Agire sul presupposto che il cambiamento è un bene per te e lo sarà.

Oroscopo 20 marzo: Capricorno

Potresti sentire un debito emotivo a qualcuno che ti ha aiutato in una questione personale, ma non devi fare di tutto per ripagarlo. Se e quando avranno bisogno del tuo aiuto ti faranno sapere, ma per ora stanno bene.

Oroscopo 20 marzo: Acquario

Hai accumulato molto slancio nelle ultime settimane e devi sforzarti di farlo andare il più a lungo possibile. Vi è, tuttavia, il pericolo che ti sposterai così velocemente da perdere il controllo. Tieni il piede vicino al freno!

Oroscopo 20 marzo: Pesci

Il collegamento Sole-Saturno di oggi significa che hai tutti gli assi, sia a casa che al lavoro, e non devi dare terreno a nessuno per nessun motivo. Sei il capo e intendi rimanere il capo e chiunque ti sfiderà probabilmente se ne pentirà!

Aggiornamento ore 10.00