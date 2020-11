Oroscopo 20 novembre 2020: i pronostici di oggi

Buona giornata a voi, che come ogni giorno attendete di conoscere i suggerimenti dagli astri. Siamo qui per parlare nuovamente di pronostici, con il nuovo oroscopo di oggi.

Di seguito i pronostici di oggi, 20 novembre 2020, con le variazioni rispetto alle ultime previsioni.

Oroscopo 20 novembre: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 20 novembre: Ariete

Il denaro richiesto con urgenza per qualcosa di importante arriverà, quindi non toccare i tuoi risparmi. Potrai finalmente realizzare il tuo sogno sul fronte professionale. Il cibo di strada potrebbe non essere d’accordo con il tuo sistema; perciò stai attento.

Oroscopo 20 novembre: Toro