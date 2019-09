Oroscopo 20 settembre 2019: le previsioni per domani

Ecco l’oroscopo per la giornata di venerdì 20 settembre 2019, segno per segno. Ecco le previsioni delle stelle rispetto all’oroscopo di Italia Sera del 19 settembre 2019.

Oroscopo 20 settembre: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 20 settembre: Ariete

Non esiste qualcosa come qualcosa e se non ci credi del tutto, ora ci crederai entro la fine della settimana. Un’offerta di qualche tipo può sembrare un vincitore infallibile, ma scopri quali stringhe sono allegate prima di essere d’accordo.

Oroscopo 20 settembre: Toro

Venere, il tuo sovrano, si collega ai cambiamenti del pianeta Urano oggi, quindi stai in guardia e sii pronto a seguire il flusso se le cose iniziano a succedere che non ti aspettavi. Non ha senso combattere contro forze che sono chiaramente troppo forti per essere sconfitte.

Oroscopo 20 settembre: Gemelli

Stai provando troppo per convincere le persone a pensare. Chiediti se è davvero importante che siano d’accordo con ciò in cui credi. L’unica cosa che conta è che sai che è giusto per te personalmente – tutto il resto è irrilevante.

Oroscopo 20 settembre: Cancro

Fai attenzione a ciò con cui accetti di essere coinvolto nelle prossime 24 ore perché i pianeti avvertono che ciò che inizia come un semplice compito potrebbe diventare molto complicato molto rapidamente. Come sempre, l’arma più utile nel tuo arsenale è la capacità di dire “no”.

Aggiornamento ore 7.00

Oroscopo 20 settembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 20 settembre: Leone

Sembra che tu abbia una coscienza in colpa per qualcosa, ma secondo i pianeti non c’è assolutamente nulla di cui dovresti sentirti a disagio. Il fatto che tu stia andando bene mentre altri stanno lottando non è motivo di preoccupazione. Non sei la madre del mondo! Oroscopo 20 settembre: Vergine

Molte piccole cose sembrano essere contro di te in questo momento, ma l’unica cosa che conta davvero è che le due o tre grandi cose nella tua vita stanno ancora andando bene. Ignora le piccole distrazioni (e le piccole persone) e continua a lavorare per i tuoi obiettivi a lungo termine.

Oroscopo 20 settembre: Bilancia

I pianeti suggeriscono che se vuoi sentirti meglio con te stesso, devi prima perdonare qualcuno con cui sei caduto da tempo. Il fatto che tu non stia più parlando in termini inconsciamente ti fa stare male, quindi contattali oggi.

Oroscopo 20 settembre: Scorpione

Il collegamento Mars-Pluto di oggi ti darà così tanta ambizione e tanta energia che niente e nessuno può ostacolarti. Siate sempre diretti ma cercate di non essere spietati, a meno che non sia assolutamente necessario. Puoi essere anche un bravo ragazzo.

Aggiornamento ore 9.00

Oroscopo 20 settembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 20 settembre: Sagittario

Dovrai pagare il prezzo oggi per un recente errore e sarebbe un errore ancora più grande cercare di evitarlo. Il fatto che tu abbia sbagliato qualcosa è solo di minore importanza: ciò che conta è che sei abbastanza intelligente da imparare da esso.

Oroscopo 20 settembre: Capricorno

Sembri convinto che ti stia per succedere qualcosa di brutto, ma secondo i pianeti non hai nulla da temere. I problemi di carriera possono essere un po ‘più impegnativi del solito ma ti piace essere testato, quindi qual è il problema? Trasforma queste sfide in trionfi.

Oroscopo 20 settembre: Acquario

Perché hai così tante cose serie nella tua mente in questo momento, rischi di imbatterti in un atteggiamento un po ‘offensivo per le altre persone. Ricorda di interagire con le persone che incontri, sia amici che sconosciuti, a livello umano una volta ogni tanto. Oroscopo 20 settembre: Pesci

Potresti non essere d’accordo con i metodi di qualcuno, ma è chiaro che ottengono risultati, quindi lasciali andare e fare le loro cose e, se possibile, manovrarti in una posizione in cui puoi trarre vantaggio dai loro sforzi. Dopo tutto, non li farai cambiare modo.

Aggiornamento ore 11.00