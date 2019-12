Oroscopo 2020 Paolo Fox: previsioni segni e grafici per amore, lavoro e fortuna

Come tutti gli anni non può mancare il tradizionale oroscopo 2020 di Paolo Fox: le previsioni definitive dell’astrologo per tutto l’anno che verrà, per ogni segno zodiacale e con i grafici relativi alle varie sfere come amore, lavoro e fortuna.

Rispetto ad altre occasioni, l’oroscopo 2020 di Paolo Fox è stato presentato nel contenitore di Rai 1 Domenica In condotto da Mara Venier, nella puntata di domenica 29 dicembre. Per ciascun segno zodiacale, in trasmissione è stato presente un personaggio famoso, anch’esso ansioso di sapere che cosa prevede il famoso astrologo per il nuovo anno, il 2020.

Oroscopo 2020 Paolo Fox: Ariete

Per il segno dell’Ariete, in studio si è presentato il cantante Sal Da Vinci. A lui e a tutti gli Ariete Paolo Fox ha prospettato un anno complesso: le relazioni non saranno tutte semplici da gestire, anche perché in alcuni casi una bugia sarebbe più semplice da dire, ma voi non ne siete capaci.

Inizialmente il lato professionale avrà delle criticità, ma nella parte centrale dell’anno disporrete di una nuova energia. Dall’estate in poi inoltre l’attività di Saturno sarà dalla vostra parte, e con una certa dose di esperienza riuscirete a centrare gli obiettivi.

In amore avete sempre una grande passione, e questo a volte potrebbe finire per togliere spazio vitale al vostro partner.

Oroscopo 2020 Paolo Fox: Toro

La caratteristica del Toro, ricorda Paolo Fox, è quello di essere rassicuranti, stabili e un riferimento per gli altri. Per tutti i Toro, in primavera i favori di Giove e Saturno porteranno una ventata di nuovo, questo sia per i sentimenti che in famiglia, a casa.

Quest’annata non presenterà delle sfide impossibili per il Toro, e nel contempo l’influenza di Urano farà in modo che siate molto affamati di novità e di provare sensazioni nuove. Probabilmente, con la spinta giusta riuscirete a attuare un grosso cambiamento nella vostra vita.

Oroscopo 2020 Paolo Fox: Gemelli

Passando ai Gemelli, Paolo Fox riceve l’imitatrice Emanuela Aureli, contraddistinta da questo segno zodiacale. Ai Gemelli l’astrologo ricorda la fondamentale differenza fra amore e innamoramento, qualcosa che spesso per loro è offuscato.

Nel 2020 molti riusciranno a risolvere delle situazioni complesse sia sentimentali che lavorative. Venere arriverà nel segno in primavera e in questo senso avrà grande potere sui Gemelli. Anche se amate attorniarvi di tante persone, per non avere delusioni cercate di essere più selettivi in amicizia.

Oroscopo 2020 Paolo Fox: Cancro

Divertente il siparietto che si è creato per il segno del Cancro, con un “finto” polemico Giancarlo Magalli. “15 anni che me mette sempre all’ultimo posto. E siccome non posso cambiare astrologo, ho deciso di cambiare segno zodiacale” ha scherzato il conduttore.

A lui e gli altri Cancro Paolo Fox ha ricordato l’anima fanciullesca di coloro nati sotto questo segno, che ha in sé anche una certa fragilità emotiva per le donne, e poca affidabilità per certi uomini. L’inizio dell’anno vede Giove e Saturno opposti e quindi non è proprio il massimo, ci saranno cose da fare controvoglia.

Dopo Aprile, che sarà l’apice dei problemi, potreste risolvere un rapporto amoroso un po’ complicato. In generale ci sarà confusione per la sfera sentimentale, prenderete qualche sbandata per qualcuno di sbagliato, oppure darete voi qualche delusione d’amore. Il piano professionale vedrà chiarezza e soluzioni a partire da agosto in poi.

Oroscopo 2020 Paolo Fox: Leone

La conduttrice di Storie Italiane Eleonora Daniele rappresenta invece la folta schiera dei Leone. Dopo l’anno passato sotto la protezione di Giove, anche quello nuovo porterà sicurezza e conferme sentimentali.

Venere farà il suo ingresso trionfale in primavera, e a quel punto è molto facile che qualcuno abbia già perso la testa per voi. Generalmente, anche per tutte le altre sfere, il 2020 sarà un ottimo anno perché non si segnalano soggetti celesti in opposizione.

Oroscopo 2020 Paolo Fox: Vergine

Per la Vergine c’è invece il conduttore Alberto Matano. Che può gioire, perché Paolo Fox preannuncia un 2020 coi fiocchi: si inizia subito con Giove e Saturno ha dare grande energia, ma per le caratteristiche del segno l’astrologo puntualizza che bisogna metterci del proprio per farsi valere.

L’ultimo anno è stato intriso di problemi, ma questo non deve mettervi paura nell’intraprendere nuove sfide. Tutto sta, come spiegato a più riprese, a mostrare coraggio gettandosi nella mischia.

Il lavoro andrà tendenzialmente bene, con un po’ di attenzione in più da mostrare in primavera.

Oroscopo 2020 Paolo Fox: Bilancia

Come osserva Paolo Fox, l’inizio del 2020 per il segno della Bilancia è un po’ nebuloso, in quanto ci sono alcuni pensieri di troppo sul lato professionale e della famiglia.

Fortunatamente interverrà presto Saturno a vostra difesa, che contrariamente al passato vi aiuterà questo inverno, per poi ritornare propizio alla fine del 2020.

Probabilmente in alcuni progetti da compiere vi manca l’appoggio di qualcuno, ma tant’è, meglio soli che male accompagnati. Non è più tempo di giri di parole, quest’anno vi sentirete più sicuri anche nel dire cose spiacevoli.

Oroscopo 2020 Paolo Fox: Scorpione

Paolo Fox delinea poi le peculiarità dello Scorpione, sempre un po’ fragile e preda delle forti emozioni. Anche quest’anno il vostro essere diffidenti inizialmente vi segnerà, nei rapporti sia professionali che sentimentali.

Inizialmente, l’anno sarà molto propizio per quanto riguarda il lavoro, e sarà questo il vostro cruccio principale. Un po’ messo da parte al principio, l’amore si farà strada invece verso l’estate, con la possibilità di avviare grandi progetti di vita. Condizioni generali di tutte le sfere, comunque, molto positive.

Oroscopo 2020 Paolo Fox: Sagittario

Il comico Martufello invece porta la bandiera dei Sagittario, dei quali Paolo Fox sottolinea l’amore per la vita e il divertimento. Nei rapporti, quest’anno vi troverete bene con tutte le persone in grado di capire e accettare la vostra idea di libertà.

Il denaro sarà un altro punto a favore, così come il 2020 sarà probabilmente anche un anno di esplorazioni, di viaggi, di scoperte. Il transito di Saturno in coda all’anno, poi, porterà dei grandi frutti e sicurezza generale.

Oroscopo 2020 Paolo Fox: Capricorno

Al turno del Capricorno viene chiamato in causa l’attore Alessandro Haber. Solitario, riflessivo, per il Capricorno quest’anno ci sarà possibilità di recidere i rapporti non del tutto utili o comunque con poco senso.

La maturità di questo segno porta ad essere restii a concedersi, per cui le scelte sono molto esclusive anche in fatto di rapporti. Eppure, anche per i più razionali questo sarà l’anno in cui si potrà sognare, e veder realizzati i propri sogni.

Oroscopo 2020 Paolo Fox: Acquario

La showgirl Elisabetta Gregoraci invece rappresenta il segno dell’Acquario. Come spiega Paolo Fox gli ultimi mesi sono stati per loro piuttosto probanti, già dalla fine dell’estate sono iniziati problemi e tensioni.

Va detto che l’inizio del 2020 continuerà su questo trend, ma con un po’ di sforzo di organizzazione le cose possono rapidamente migliorare. La tendenza a essere genio e sregolatezza sarà particolarmente incentivata per quest’anno, e soprattutto smetterete di fare cose che non vi stimolano o gratificano.

Saturno che transita nel segno in primavera sarà però il segnale che molti legami e rapporti devono essere rivisti, così come la vostra forma fisica in qualche caso.

Oroscopo 2020 Paolo Fox: Pesci

L’oroscopo del nuovo anno per quanto riguarda i Pesci sarà fatto di un avvio molto positivo, grazie all’influsso di Giove e Saturno. Chiaro che per voi la famiglia sia al primo posto, ma nel rapporto con il partner cercate di non prendere tutto come una sfida a chi è più bravo.

La sfera professionale avrà dei sussulti positivi soltanto dalla fine dell’estate, quindi nell’ultima parte dell’anno. Ma attenzione: la sincerità deve essere un comandamento, basta con queste bugie!