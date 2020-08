Oroscopo 21 agosto 2020: le previsioni di oggi

Buongiorno e ben ritrovati, siamo in procinto di parlare di previsioni astrali per questa nuova giornata, segno per segno, con le indicazioni del nuovo oroscopo di domani.

A sguire tutti i pronostici di oggi, 21 agosto 2020, con le differenze fino alle ultime previsioni.

Oroscopo 21 agosto: Ariete

Essere affrettati a rispettare una scadenza è possibile per alcuni sul fronte professionale. Le casalinghe dovrebbero evitare di fare acquisti frivoli per cose di cui non hanno bisogno. Pensa ai pro e ai contro prima di investire i tuoi soldi in investimenti che sembrano redditizi.

Oroscopo 21 agosto: Toro

Mantenere una vita attiva renderà la tua salute migliore. Chi parte per un lungo viaggio dovrebbe prendere tutte le precauzioni. La proprietà potrebbe richiedere la tua attenzione.

Oroscopo 21 agosto: Gemelli

L’eccellenza in una materia preferita è prevista sul fronte accademico. La vicinanza a qualcuno del sesso opposto può sbocciare in una storia d’amore.

Oroscopo 21 agosto: Cancro

Non importa quanto ti impegnerai, quell’obiettivo per il momento non è alla tua portata. Attenzione ai falsi amici che ti stanno vicino solo nel momento della convenienza.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo 21 agosto: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 21 agosto: Leone

Stai cercando una forma di sostegno che in questo momento tarda ad arrivare. Per chi studia, non è un momento del tutto favorevole. La vicinanza del partner dovrebbe sollevarti il morale.

Oroscopo 21 agosto: Vergine

Tenere i nervi saldi sarà importante per restare con i piedi per terra. Se viaggi, dovrai portare pazienza per il traffio sostenuto. Non risolverai le grane lavorative stando con le mani in mano.

Oroscopo 21 agosto: Bilancia

Restare consapevoli degli sviluppi sul fronte del lavoro sarà a tuo vantaggio. Una questione domestica che sospende il fuoco a lungo dovrà essere affrontata ora o potrebbe creare problemi in seguito. Non fidarti troppo di un amico o di un collega quando si tratta di soldi.

Oroscopo 21 agosto: Scorpione

Un aiuto potrebbe essere imminente per coloro che trovano le cose un po ‘difficili sul fronte accademico. Puoi essere coinvolto sentimentalmente con qualcuno che conosci solo di sfuggita.

Aggiornamento ore 9.00

Oroscopo 21 agosto: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 21 agosto: Sagittario

L’autodisciplina ti aiuterà a rimanere in forma ed energico. Colli di bottiglia che provocano ingorghi saranno difficili da evitare per coloro che intraprendono un viaggio oggi. Una questione relativa alla proprietà potrebbe non essere risolta a causa di ritardi nelle pratiche burocratiche.

Oroscopo 21 agosto: Capricorno

Circostanze inevitabili possono costringerti a rinviare un incontro importante sul fronte professionale. La perfetta comprensione ti aiuterà a valutare gli stati d’animo del coniuge e prevenire gli scontri!

Oroscopo 21 agosto: Acquario

Le cose iniziano a migliorare per i costruttori e gli agenti immobiliari. È probabile che i segnali positivi sul fronte accademico ti mantengano di buon umore. Hai la possibilità che stavi aspettando sul fronte romantico.

Oroscopo 21 agosto: Pesci

Una buona situazione monetaria ti aiuterà a comprare ciò che hai sempre desiderato. Saranno necessari sforzi per mantenere la salute in carreggiata. È meglio non intraprendere un viaggio con persone con cui non ti senti a tuo agio.

Aggiornamento ore 10.00