Oroscopo 22 agosto 2019: le previsioni del giorno

Ecco l’oroscopo per la giornata di giovedì 22 agosto 2019, segno per segno. Ecco le previsioni delle stelle rispetto all’oroscopo di Italia Sera del 21 agosto 2019.

Oroscopo 22 agosto: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 22 agosto: Ariete

Devi capire che se non approfitti di un’opportunità sul fronte del lavoro sicuramente lo farà un rivale. L’Ariete dovrebbe essere un segno ambizioso, quindi mettiti insieme e mettiti in gioco. Sei di gran lunga il miglior candidato per il lavoro!

Oroscopo 22 agosto: Toro

Va bene essere assertivi, ma fai attenzione a non andare troppo lontano e alienare le persone che dovrebbero essere dalla tua parte. I pianeti indicano che avrai bisogno di molto supporto nelle prossime settimane, quindi osserva cosa dici e fai.

Oroscopo 22 agosto: Gemelli

Presto dovrai affrontare una serie di problemi seri, e sul fronte interno in particolare ci possono essere momenti in cui ti chiedi che valga la pena. La risposta è “sì, lo è”, quindi non rinunciare a chi ami.

Oroscopo 22 agosto: Cancro

Potresti essere dell’opinione che se non ottieni la ritorsione in un primo momento perderai, ma non è vero. Il fatto stesso che sembri credere di essere coinvolto in una sorta di battaglia suggerisce che devi mettere in discussione il tuo modo di pensare.

Aggiornamento ore 7.00

Oroscopo 22 agosto: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 22 agosto: Leone

Non ti arrabbiare se qualcuno fa qualcosa di stupido oggi. Potrebbe essere ovvio per te che hanno commesso un errore, ma potrebbe non essere ovvio per loro, quindi spiega pazientemente dove hanno sbagliato, quindi suggerisci di farlo di nuovo e risolverlo.

Oroscopo 22 agosto: Vergine

Potresti avere dei progetti molto grandi per il tuo futuro immediato, ma si adattano a ciò che i tuoi cari e gli altri che sei vicino a voler fare? Fai in modo che la tua azienda lo sappia oggi, perché in seguito potrebbe salvarti molta inutile angoscia.

Oroscopo 22 agosto: Bilancia

Potresti avere fretta di fare le cose, ma altri continueranno a prendersi il loro tempo e non c’è molto che puoi fare al riguardo. Forse dovresti prenderlo come un suggerimento che sei tu che dovresti rallentare un po ‘. Devi muoverti così in fretta?

Oroscopo 22 agosto: Scorpione

Se vuoi fare le cose, devi mantenerlo semplice. Più complicate sono le tue attività, meno è probabile che sarai in grado di vederle fino al completamento. Ricorda, è meglio mirare più in basso e almeno raggiungere qualcosa.

Aggiornamento ore 9.00

Oroscopo 22 agosto: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 22 agosto: Sagittario

Per quanto riguarda la tua carriera, le prossime settimane hanno il potenziale per essere davvero davvero speciale, e con Venere che si sposta nell’area della tua carta che governa la tua posizione sociale e professionale non dovrai sforzarti troppo. Attiva il fascino.

Oroscopo 22 agosto: Capricorno

Saturno nel tuo segno ti sta facendo passare un brutto periodo di ritardo, ma con Venere e il Sole che si spostano in una delle migliori aree della tua mappa nei prossimi giorni troverai alcune cose buone per distrarti. Pensa felice e sarai felice.

Oroscopo 22 agosto: Acquario

Sarebbe un errore pensare che qualcuno nell'autorità ce l'abbia presa solo perché sono stati un po 'critici. Potrebbe anche essere che siano sotto pressione da quelli sopra di loro in ordine di beccata. Ognuno ha un capo a cui rispondere.

Mentre Venere, pianeta di valori emotivi e materiali, si sposta oggi nel tuo segno opposto, non passerà molto tempo prima che ti rendi conto che devi prendere in considerazione i bisogni e i desideri delle altre persone quando fai progetti – almeno se vuoi che siano piani di successo .

Aggiornamento ore 11.00