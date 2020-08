Oroscopo 22 agosto 2020: le previsioni di domani

Bentornati nella sezione oroscopo, siamo pronti a dare ai dodici segni zodiacali tutte le direttive per la prossima giornata. Senza indugi andiamo al dunque con il nuovo oroscopo di domani.

A seguire allora i pronostici di domani, 22 agosto 2020, che potete mettere a confronto con le ultime previsioni.

Oroscopo 22 agosto: Ariete

Un’idea brillante perde il suo fascino quando ti rendi conto che non sai come realizzarla. Ma non arrenderti. Questo è solo l’inizio (non la fine) del tuo processo creativo.

Oroscopo 22 agosto: Toro

Sei al corrente dei segreti di qualcuno. Questo ti rende temuto e fidato. Di ‘a questa persona che preferisci la seconda.

Oroscopo 22 agosto: Gemelli

È difficile vedere qualcuno che hai preceduto passarti sulla scala del successo. Ma sii un buon sportivo al riguardo. Verrà il tuo momento.

Oroscopo 22 agosto: Cancro

Sai che meriti di più. E così fanno i supervisori. Ma continuerai a essere trascurato finché rimani in silenzio. Parla.

Oroscopo 22 agosto: Leone

Essere un leader significa tormentarsi per decisioni difficili. Svilupperai più fiducia in te stesso quando ti renderai conto di quanto gli altri siano apatici al riguardo.

Oroscopo 22 agosto: Vergine

Non ti piace essere giudicato ed è per questo che ti metti sulla difensiva. Ma questo deriva dall’essere il tuo peggior critico. Alleggerisci e le tue prestazioni miglioreranno.

Oroscopo 22 agosto: Bilancia

I colleghi hanno perso il contatto con ciò che è positivo. Sta a te alzare la vista e il morale.

Oroscopo 22 agosto: Scorpione

La rabbia è una fonte di energia per te. È anche la fonte della maggior parte dei tuoi problemi. Salta la rabbia e opta per la ragione. Non te ne pentirai.

Oroscopo 22 agosto: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 22 agosto: Sagittario

Un disagio al lavoro ti lascia ferito. Questo è ciò che si intendeva fare. Trova il modo per superarlo perché non rispondere è l’ultimo affronto.

Oroscopo 22 agosto: Capricorno

Non sei il tipo permaloso ma non è mai troppo tardi per imparare. Condividere le insicurezze consente agli altri di essere lì per te per un cambiamento.

Oroscopo 22 agosto: Acquario

La tua prima risposta è ignorare un piantagrane. Purtroppo questa persona può essere molto persistente. Farai meglio ad affrontarlo adesso.

Oroscopo 22 agosto: Pesci

Tu e un amico non potreste essere più in disaccordo su come gestire una questione, ma ripensate su perché questa persona ha ragione.

