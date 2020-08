Oroscopo 22 agosto 2020: le previsioni di oggi

Buongiorno cari amici, al solito pronti e reattivi per i suggerimenti dalle stelle. Anche per questa giornata dobbiamo interrogarci su cosa sarà, attraverso il nostro oroscopo di oggi.

Nell’articolo i pronostici di oggi, 22 agosto 2020, con le differenze fino alle ultime previsioni.

Oroscopo 22 agosto: Ariete

Sarai in grado di risolvere qualcosa di eccezionale sul fronte professionale. Un anziano di famiglia può avere difficoltà a rinunciare alla propria autorità a casa.

Oroscopo 22 agosto: Toro

Esamina il mercato immobiliare prima di concludere qualsiasi accordo, poiché è possibile ottenere qualcosa di meglio. Qualcuno di importante potrebbe darti una possibilità in qualcosa che speravi. Niente di eccitante sul fronte dell’amore può diventare motivo di preoccupazione.

Oroscopo 22 agosto: Gemelli

Una nuova fonte di guadagno rafforzerà il tuo fronte finanziario. Una mentalità religiosa può intraprendere un viaggio di elevazione spirituale. È probabile che unirti a persone attente alla salute sul fronte del fitness ti faccia bene.

Oroscopo 22 agosto: Cancro

Mantenere gli alti in alto sul lato destro è importante in questo frangente sul fronte professionale. Le tensioni familiari verranno presto sostituite dalla pace e dalla tranquillità in casa. Il denaro arriva in un flusso costante ed è destinato a migliorare presto.

Oroscopo 22 agosto: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 22 agosto: Leone

Ci si può aspettare buoni rendimenti da coloro che investono in proprietà. Potrebbe essere necessario il supporto per organizzare qualcosa di grande e sarà disponibile. Il partner potrebbe avere voglia di andare in un posto esotico, quindi non perdere questa occasione.

Oroscopo 22 agosto: Vergine

I ritardi durante il viaggio possono sconvolgere i tuoi piani e costringerti a riprogrammare il tuo itinerario. Le medicine alternative potrebbero non sembrare molto efficaci nel curare il tuo disturbo.

Oroscopo 22 agosto: Bilancia

I tuoi sforzi per entrare nei buoni libri di persone che contano sul fronte professionale avranno successo. La letargia e l’atteggiamento rilassato del coniuge o di un familiare possono infastidirti.

Oroscopo 22 agosto: Scorpione

Uno sviluppo favorevole sul fronte sociale potrebbe lasciarti in uno stato di grande eccitazione! È probabile che le tue aspirazioni sul fronte romantico ti colleghino a una persona che la pensa come te.

Oroscopo 22 agosto: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 22 agosto: Sagittario

Non toccare i tuoi risparmi anche se significa stringere la cintura. Alcuni di voi potrebbero dover procedere con un viaggio ufficiale con un breve preavviso. Una forte forza di volontà sarà determinante per mantenerti in forma e in movimento sul fronte della salute.

Oroscopo 22 agosto: Capricorno

Il compito che ti è stato assegnato sul fronte professionale potrebbe non richiedere molta supervisione da parte tua. Gli sviluppi sul fronte interno ti manterranno di buon umore.

Oroscopo 22 agosto: Acquario

Un affare di proprietà potrebbe non andare come previsto. Trascorrere del tempo con persone che la pensano allo stesso modo si rivelerà intellettualmente saziante. È probabile che i legami d’amore si rafforzino per le coppie appena sposate.

Oroscopo 22 agosto: Pesci

Le cose migliorano sul fronte monetario man mano che aumenti i tuoi guadagni. Alcuni di voi possono fare lunghi viaggi oggi e divertirsi anche loro! Coloro che mirano a una figura e un fisico perfetti possono trovare benefici per cibi e bevande salutari.

