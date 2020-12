Oroscopo 22 dicembre 2020: i pronostici di domani

Un nuovo momento per noi, da dedicare alle predizioni in vista della prossima giornata con il nostro oroscopo di domani.

A seguire i pronostici di domani, 22 dicembre 2020, con tutte le variazioni fino alle ultime previsioni.

Oroscopo 22 dicembre: Ariete

Non vedi l’ora di dare a un certo qualcuno un pezzo della tua mente, ma evita. Presto verrà dal tuo punto di vista.

Oroscopo 22 dicembre: Toro

Ti trovi di fronte a una situazione in cui i termini sono incerti e le prospettive sembrano minime. Come questo è nuovo? Sei un vecchio professionista nel trasformare le scarse risorse in fiorenti guadagni.

Oroscopo 22 dicembre: Gemelli

Settimane fa avevi il sostegno delle persone, ma ora sembra che stiano facendo marcia indietro. Potrebbe essere necessario ricominciare da capo.

Oroscopo 22 dicembre: Cancro

Hai bisogno di una pausa. Non c’è niente di sbagliato nel metterti da parte per un po ‘e prendere parte all’azione. Potrebbe persino portare una nuova prospettiva sul gioco.

Oroscopo 22 dicembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 22 dicembre: Leone

I tuoi cari sono stati lì per te, quindi ora è il momento di esserci per loro. Mostra che sai dare oltre che ricevere.

Oroscopo 22 dicembre: Vergine

Ad un certo punto l’ira diventa vecchia. C’è un modo per spostarlo passato? Lascia cadere il rancore e lo scoprirai.

Oroscopo 22 dicembre: Bilancia

Simpatizzi per le lotte di un intimo, ma sai anche che non si può fare nulla al riguardo ora. Aiuta questa persona a trovare uno sfogo sano per la frustrazione.

Oroscopo 22 dicembre: Scorpione

È ora di tracciare la linea che hai detto che avresti tracciato se le cose fossero sfuggite di mano.

Oroscopo 22 dicembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 22 dicembre: Sagittario

Qualcuno dovrà cambiare posizione per superare un vicolo cieco e che qualcuno ti assomigli. Effettua le revisioni con la tua consueta buona volontà e umorismo.

Oroscopo 22 dicembre: Capricorno

È meraviglioso essere una figura di ispirazione per gli altri, ma cosa ottieni in cambio? Non essere timido nel chiedere credito o riconoscimento. Anche gli interventisti divini hanno bisogno di mangiare.

Oroscopo 22 dicembre: Acquario

È colpa tua se gli altri si sono sposati con un’idea mentre tu hai tenuto aperte le tue opzioni? Persegui quello che vuoi. Non è che hai lasciato qualcuno in piedi davanti all’altare.

Oroscopo 22 dicembre: Pesci

Un gioco da ragazzi diventa inaspettatamente complicato, ma non essere così veloce da incolpare te stesso. Potrebbe essere l’altra parte che ha bisogno di prendere il telefono indizio.

