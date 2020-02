Oroscopo 22 febbraio 2020: i pronostici di sabato

Si apre un nuovo weekend e occupiamoci quindi di stelle, con i pronostici per il 22 febbraio 2020. Al solito i nostri esperti si premurano di indagare i movimenti dei soggetti celesti per capire cosa cambierà per noi a partire dalle influenze che provengono dal cielo.

Scopriamo come comportarci allora mediante l’oroscopo di oggi, 22 febbraio 2020, e cosa cambia rispetto alle ultime previsioni.

Oroscopo 22 febbraio: Ariete

È improbabile che anche le disposizioni più semplici durino a lungo. Sapendo ciò, ti concentrerai sul quadro generale e tratterai i dettagli quando puoi. Dal momento che non tutti ne sono consapevoli, assicurati di spiegare a coloro che sono coinvolti. Impedirà loro di preoccuparsi o, peggio ancora, di provare a gestire questi dettagli da soli.

Oroscopo 22 febbraio: Toro

L’ultima cosa di cui hai voglia è un ripensamento dall’alto verso il basso di una situazione già complessa. Tuttavia, non solo sono necessari cambiamenti, con la Luna Nuova che inaugura una nuova prospettiva, su queste e altre questioni, non c’è momento migliore per lasciar andare il passato e ricominciare.

Oroscopo 22 febbraio: Gemelli

Quando ti sei rifiutato per la prima volta di esplorare i cambiamenti o le nuove idee di cui altri erano così entusiasti, era perché eri completamente irrealistico. Sfortunatamente, lo considereranno una critica delle loro idee. Per quanto allettante sia spiegare cosa c’è dietro il tuo pensiero, per ora, scusati e non dire altro. Discussioni approfondite possono attendere.

Oroscopo 22 febbraio: Cancro

Ogni Luna Nuova riguarda la riflessione su ciò che funziona e ciò che non funziona, quindi un chiarimento. Spesso la natura fa il lavoro per te, sotto forma di eventi sorprendenti. Ora, tuttavia, quell’addio richiede una decisione consapevole. In tal modo, stai aprendo la strada a qualcosa di nuovo, tempestivo e forse del tutto inaspettato.

Aggiornamento 7.15

Oroscopo 22 febbraio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 22 febbraio: Leone

Il tuo puro entusiasmo di solito conquista gli altri per entrambi i cambiamenti che ritieni utili e nuove idee. Tuttavia, a volte, non è abbastanza. Per quanto sia allettante discutere queste idee, punto per punto, sei invitato a ritirarti. Tutti gli individui in questione hanno bisogno di tempo per riflettere.

Oroscopo 22 febbraio: Vergine

Qualcuno che di solito è alla mano è diventato improvvisamente molto sensibile, e su una serie bizzarra di problemi. Per quanto sia allettante offrire una mano e suggerire che potresti parlarne, te ne pentiresti presto. Le questioni in questione sono più complicate di quanto si pensi e, inoltre, troppo sensibili per essere discusse.

Oroscopo 22 febbraio: Bilancia

Sembrerebbe che i tuoi sforzi per resistere a qualcuno che è difficile nel migliore dei casi non siano riusciti quasi come speravi. Il fatto è che pochi riescono a raggiungere l’individuo in questione, almeno inizialmente. Il segreto? Non è tatto, è persistenza. Mai, mai mollare.

Oroscopo 22 febbraio: Scorpione

Tempo fa, ti sei promesso che non avresti mai perso la fiducia in un accordo particolare, soprattutto perché organizzarlo era una tale lotta. Questo può essere un affare o fuori nel mondo, ma una parte di esso è personale. Tanto, ti preoccuperesti dei cambiamenti. Discutere francamente. La risposta ti sorprenderà.

Aggiornamento 7.30

Oroscopo 22 febbraio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 22 febbraio: Sagittario

Di recente, sei focalizzato sullo stile di vita in generale e su alcuni beni, nel tuo caso potrebbe applicarsi anche ai progetti su cui stai lavorando o hai in mente. Promettente come sembra, è il momento di una recensione e, forse, dire addio ad alcuni.

Oroscopo 22 febbraio: Capricorno

Al momento, ti trovi in ​​una situazione difficile. Mentre hai fatto e, possibilmente, ti sei impegnato in piani, quelli che sarebbero anche coinvolti non sono solo incerti sulla loro posizione, le loro circostanze stanno cambiando, spesso in modi al di fuori del loro controllo. La soluzione? Considera ogni idea e accordo come un tentativo. Perché è quello che ciascuno è.

Oroscopo 22 febbraio: Acquario

Se senti che stai per affrontare alcune situazioni difficili, hai ragione. Tuttavia, questi sono i tipi che costringono tutti i soggetti coinvolti a discutere i problemi in questione e, meglio ancora, a fare brainstorming. Quello non sarà solo utile ora, quello che impari potrebbe affrontare una serie di domande persistenti senza risposta.

Oroscopo 22 febbraio: Pesci

Dal tuo punto di vista, alcune modifiche non sono solo tempestive, sono urgenti. Sfortunatamente, non tutti sono d’accordo e, in effetti, alcuni individui insistono sul fatto che preferiranno attenersi alle cose come sono. Non dire nulla ma, invece, procedi tranquillamente con i tuoi piani. Il successo che ne risulta testimonerà la saggezza del tuo pensiero.

Aggiornamento 8.30