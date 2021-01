Oroscopo 22 gennaio 2020: i pronostici di domani

Un altro incontro virtuale a tema astrologia, per andare a anticipare le mosse delle stelle con il nuovo oroscopo di domani.

Vediamo i pronostici di domani, 22 gennaio 2020, con le indicazioni a partire dalle ultime previsioni.

Oroscopo 22 gennaio: Ariete

Hai dato a un’impresa del tuo meglio, quindi non c’è da vergognarsi nel chiamarla finita. Ironia della sorte, questa “battuta d’arresto” ti libera di passare a qualcosa di più utile.

Oroscopo 22 gennaio: Toro

Non sei un grande fan del cambiamento, ma lascia che gli sviluppi si svolgano da soli. Potresti scoprire che non sei così difficile da vendere, dopo tutto.

Oroscopo 22 gennaio: Gemelli

Non promettere di offrire più di quanto puoi perché qualcuno ti accetterà e questo potrebbe significare guai.

Oroscopo 22 gennaio: Cancro

Ti stai preoccupando troppo di cosa dire. Vai dritto da quella persona e chiedi quello che vuoi. Sarà nelle tue mani prima che tu te ne accorga.

Aggiornamento 7.00

Oroscopo 22 gennaio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 22 gennaio: Leone

Le cose non sono andate come speravi e sei destinato a sentirti deluso, ma dagli un paio di giorni e vedrai qualcosa di meglio prendere il suo posto.

Oroscopo 22 gennaio: Vergine

Non c’è niente come una conversazione stimolante per far girare le ruote mentali! Ma annota le idee su un blocco note prima di farti distrarre da qualcos’altro.

Oroscopo 22 gennaio: Bilancia

Scoprite che dopo tutto riceverete un bonus o un rimborso. Ma visti i tempi economici attuali è probabilmente meglio tenerlo per te.

Oroscopo 22 gennaio: Scorpione

Non rispondere alle critiche con le critiche. C’è del merito in ciò che viene detto e potresti imparare seguendo i consigli di una persona cara.

Aggiornamento ore 8.00

Oroscopo 22 gennaio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 22 gennaio: Sagittario

Ha senso lanciarsi in un affare caldo. Ma quello che non sai è che è stato promesso anche a qualcun altro, quindi preparati a combattere per questo.

Oroscopo 22 gennaio: Capricorno

Un amico viene da te per il tuo consiglio come amico, quindi dimenticati di essere imparziale. Dì a questa persona cosa faresti se fossi nella sua posizione.

Oroscopo 22 gennaio: Acquario

Sei cresciuto e hai molto da offrire. Non sorprenderti se le persone ora ti considerano il loro nuovo modello.

Oroscopo 22 gennaio: Pesci

Potrebbe non sembrare, ma hai tutto ciò di cui hai bisogno per vivere la vita che ti piace. Ma prima devi cambiare la tua mentalità.

Aggiornamento ore 9.00