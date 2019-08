Oroscopo 23 agosto 2019: cosa dicono le stelle

Ecco l’oroscopo per la giornata di venerdì 23 agosto 2019, segno per segno. Ecco le previsioni delle stelle rispetto all’oroscopo di Italia Sera del 22 agosto 2019.

Oroscopo 23 agosto: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 23 agosto: Ariete

Smetti di giocare ai bordi e rimani bloccato in ciò che deve fare nella tua vita. Il sole che si sposta nell’area di lavoro della tua carta domani significa che ora devi tirarti giù e fare le piccole cose che possono realizzare i tuoi grandi sogni.

Oroscopo 23 agosto: Toro

L’imminente mossa del Sole nel segno della Vergine come compagno della Terra metterà in evidenza le cose che ti piace fare, al contrario delle cose che devi fare. Sei stato un po ‘troppo serio nelle ultime settimane, quindi lasciati andare e goditi la vita per un cambiamento.

Oroscopo 23 agosto: Gemelli

Potresti prendere alcuni problemi un po ‘troppo sul serio nei prossimi giorni, ma ora che sai che dovresti trovare più facile non lasciare che le cose meschine e le persone meschine ti passino sotto la pelle. Va bene essere eccitati per qualcosa ma non bollire!

Oroscopo 23 agosto: Cancro

Mentre il Sole sta per unirsi a Venere e Marte nell’area delle comunicazioni della tua carta, scoprirai che le parole ti vengono facilmente. Almeno nessuno sarà in grado di usare quella vecchia scusa che non riescono a capire cosa stai cercando di dire.

Oroscopo 23 agosto: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 23 agosto: Leone

Potresti scoprire che il tuo entusiasmo per certe cose inizia a vacillare nei prossimi giorni, ma non allarmarti. Stai uscendo da una fase molto energica ed è naturale che la tua vitalità diminuisca un po ‘. Ma non lasciarlo svanire troppo.

Oroscopo 23 agosto: Vergine

Un nuovo anno solare inizia per te domani quando il Sole entra nel tuo segno, e con Marte e Venere che già si muovono a tuo favore, questo promette di essere un momento dell’anno estremamente vantaggioso. Come sempre, lo sforzo deve venire da te. Non trattenerti!

Oroscopo 23 agosto: Bilancia

Hai un disperato bisogno di ricaricare le tue batterie mentali, emotive e fisiche, e questo significa ridurre le cose che fai sia per te che per le altre persone. Quello che ti serve di più ora la Bilancia è il riposo, quindi puoi riprenderti più forte che mai.

Oroscopo 23 agosto: Scorpione

Ad un certo punto nei prossimi giorni ti accorgerai che i tuoi obiettivi e le tue ambizioni sono abbastanza simili agli scopi e alle ambizioni di coloro che ti circondano. Questo da solo dovrebbe dirti che non devi agire da solo. C’è molta più forza nei numeri.

Oroscopo 23 agosto: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 23 agosto: Sagittario

Secondo i pianeti ora sei molto vicino al successo e se continui a fare quello che stai facendo, nelle prossime settimane accadrà qualcosa di straordinario. Non passerà molto tempo prima che tu sia al centro dell’attenzione – la persona che tutti vogliono sapere.

Oroscopo 23 agosto: Capricorno

La tua fiducia è nel rimbalzo e nei prossimi giorni inizierai a credere di nuovo in te stesso. Non che tu abbia perso completamente la fiducia, ma ci sono stati momenti in cui ti sei chiesto se forse miravi troppo in alto. Il fatto è che non puoi mirare abbastanza in alto!

Oroscopo 23 agosto: Acquario

L’attività cosmica in una delle aree più sensibili del diagramma suggerisce che è necessario riunire i pensieri e i sentimenti prima di procedere ulteriormente. Pertanto, ti può pagare ritirarti dalle luci della ribalta ed essere da solo per un po ‘. Oroscopo 23 agosto: Pesci

Troverai molto più facile vedere e sentire le cose da punti di vista alternativi ora c’è così tanta attività cosmica nel tuo segno opposto. La tua capacità di entrare in empatia ti incoraggerà a lavorare con le persone piuttosto che contro di loro, e questa è sempre una buona cosa.

