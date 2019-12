Oroscopo 23 dicembre 2019: previsioni dalle stelle per oggi

Che cosa prevede l’oroscopo per la giornata del 23 dicembre 2019, segno per segno? Anche oggi il movimento delle stelle, dei pianeti, delle congiunzioni astrali e le varie influenze planetarie, Luna compresa, incidono nella giornata di tutti noi.

Che cosa c’è da aspettarsi quest’oggi nel nostro oroscopo in questa giornata del 23 dicembre 2019? Dopo aver analizzato le previsioni di Paolo Fox per oggi ecco cosa dicono le previsioni astrali di Italia Sera. Vediamo tutti consigli delle stelle rispetto alle previsioni di Italia Sera di sabato.

Oroscopo 23 dicembre: Ariete

Dove puoi trovare aria fresca, idee fantastiche, flusso sanguigno, guarigione dell’anima e un aumento del metabolismo senza acquistare una sola cosa? Camminare all’aperto. È dove accadranno le cose migliori oggi.

Oroscopo 23 dicembre: Toro

Alla fine, puoi scegliere come trascorrere il tuo tempo. È facile perdere di vista questo quando sei con persone dominanti che vorrebbero che tu aderissi alla loro agenda. È divertente quando è la tua scelta e ti senti in controllo.

Oroscopo 23 dicembre: Gemelli

Ti sei quasi dimenticato di quel piccolo pezzo di buon karma che hai generato anni fa, anche se non si è dimenticato di te. Tornerà indietro quando sarà più profondo riceverlo.

Oroscopo 23 dicembre: Cancro

Sarai prolifico, producendo molto più di quanto pensassi, quindi applica te stesso dove sei maggiormente necessario o dove sei sicuro di divertirti mentre lavori.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo 23 dicembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 21 dicembre: Leone

Vuoi qualcosa che non hai ancora articolato. Forse hai avuto paura di dirlo ad alta voce. Indipendentemente da ciò, è tempo di andare. Le cose inizieranno a succedere solo dopo aver eliminato l’ambiguità in una relazione.

Oroscopo 21 novembre: Vergine

Non ti piace essere preso in giro a meno che la presa in giro non sia così giocosa o interessante da essere in qualche modo la sua ricompensa.

Oroscopo 21 novembre: Bilancia

Sarai bravo a capire le persone e ad ambientarti in un posto che funzionerà bene con l’intero gruppo. Probabilmente significherà scheggiarsi anche quando non ti senti pronto o trattenerti quando ti senti troppo qualificato.

Oroscopo 21 novembre: Scorpione

Non puoi andare più veloce o fare di più del tuo meglio. Aspettarsi è non amorevole. Non c’è bisogno di punire te stesso, né c’è un guadagno nel farlo che ha senso.

Aggiornamento alle 10.30

Oroscopo 21 dicembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 21 dicembre: Sagittario

Richiedete cose delle vostre relazioni, cose di cui non si parla, ma che tuttavia sono chiaramente trasmesse alla controparte osservante. La controparte non osservante andrà completamente persa.

Oroscopo 21 dicembre: Capricorno

Se guadagni perdendo energie, allora sarai alla pari con la maggior parte delle persone oggi. Ma se riesci a celebrare le feste con sincero entusiasmo e gratitudine per il modo divertente in cui funziona la vita, allora sarai in una lega tutta tua.

Oroscopo 21 dicembre: Acquario

Coloro che sono disposti a scendere a compromessi per far funzionare un accordo sono più investiti nel successo dell’accordo che nella soddisfazione personale o nella gratificazione dell’ego.

Oroscopo 21 dicembre: Pesci

Ciò che una persona considera molto imbarazzante è una confortevole tradizione familiare per qualcun altro. Leggerai i segnali, inseriti nelle microespressioni che raccontano la storia interiore.