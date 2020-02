Oroscopo 23 febbraio 2020: le previsioni di domenica

Oggi è domenica e dobbiamo provare a godercela: vediamo se sarà possibile attraverso la consultazione dell’oroscopo per il 23 febbraio 2020. Fra poco sarà martedì grasso e a Carnevale ogni scherzo vale, ma cerchiamo di capire se qualche pianeta ha intenzione di tirare qualche brutto scherzo a noi, in base al segno zodiacale.

Senza attendere oltre, leggiamo le previsioni di oggi, 23 febbraio 2020, e le differenze rispetto alle previsioni di ieri.

Oroscopo 23 febbraio: Ariete

Proprio quando temevi di dover rinunciare a un piano eccitante o peggio ancora, una passione cara al tuo cuore, all’improvviso, la marea sta cambiando. Mentre, ovviamente, questo è un sollievo, con Mercurio retrogrado e innescando improvvisi cambiamenti, ci saranno ancora più colpi di scena prima che le cose siano finalmente risolte. Oroscopo 23 febbraio: Toro

Di tanto in tanto, è fondamentale che ti fermi e pensi a ciò che hai realizzato e, ancora di più, a celebrare questi risultati. E, se del caso, chiedi agli altri di unirti. Ciò ha riconosciuto ciò che hai fatto ma crea anche lo spirito di squadra necessario per quello su cui ti concentrerai in seguito.

Oroscopo 23 febbraio: Gemelli

Dopo settimane in cui alcuni cambiamenti sono stati dichiarati irrealistici e, più recentemente, giorni in cui sfidare le idee degli altri, improvvisamente ti sei reso conto che hai torto e quanto sono giusti. Il prossimo problema è il tuo ego, e come dire che sei d’accordo, senza essere ridicolizzato. Probabilmente è inevitabile. Se è così, è una lezione sull’essere testardi.

Oroscopo 23 febbraio: Cancro

Per te, come un simpatico Cancro, ascoltare semplicemente le storie di qualcuno di dolore, ma non fare nulla è quasi impossibile. Ora, tuttavia, lo devi a te stesso e alla persona in questione per arretrare e consentire loro di affrontare da soli le questioni in questione. Sai già il motivo.

Aggiornamento 7.15

Oroscopo 23 febbraio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 23 febbraio: Leone

Pianificare in anticipo è difficile quando le idee sul pianeta Mercurio sono retrograde e innescano ogni sorta di colpi di scena inaspettati. Il trucco è considerare tali piani come tentativi e, nel farlo, assicurarsi che siano flessibili. Questo potrebbe non essere il solito approccio alla pianificazione, ma per ora è di gran lunga il migliore.

Oroscopo 23 febbraio: Vergine

Qualcuno che pensa in dettaglio alle cose prima ancora di pensare di prendere una decisione, una volta che ti impegni, raramente ti sbagli. Tuttavia, la Luna ha intensificato i tuoi sentimenti, tanto che non sei così lucido come al solito, qualcosa che vale la pena notare prima di impegnarti in piani futuri.

Oroscopo 23 febbraio: Bilancia

Diffidare di coloro che insistono sul fatto che non si è chiari, né riguardo ai piani né ai fatti in determinate situazioni. Mentre, di solito, dovresti ricontrollare i fatti, un individuo in particolare lo usa per uscire dagli impegni. L’unica soluzione è quella di essere duri e in un modo completamente fuori dal personaggio. Oroscopo 23 febbraio: Scorpione

Di solito, sei abile a evitare argomenti che preferiresti evitare di menzionare, soprattutto perché potrebbero portare a questioni che ritieni strettamente private. Una volta considerandoli come affari di nessuno, ma il tuo aveva senso. Ma non è più così. Discutili francamente. Sarà facile e un sollievo inaspettato.

Aggiornamento 7.30

Oroscopo 23 febbraio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 23 febbraio: Sagittario

Qualcuno sembra determinato a farti conoscere un nuovo posto, un’attività o, eventualmente, un individuo che sono convinti che dovresti incontrare. Mentre, di solito, andresti d’accordo con questo, ti senti come se la tua vita fosse presa in consegna. E non ne sei felice. Comunque, segui il flusso. Non te ne pentirai.

Oroscopo 23 febbraio: Capricorno

Solo pochi giorni fa, credevi fermamente che i piani che avevi organizzato fossero tanto entusiasmanti quanto solidi. Eppure da allora, gli eventi sono cambiati, e sono cambiati di nuovo, fino a quando rimane poco di quella visione originale. Eppure, stranamente, anche i cambiamenti improvvisi non sono solo una buona idea, hanno migliorato le disposizioni al di là di tutto ciò che avresti immaginato possibile.

Oroscopo 23 febbraio: Acquario

Una delle tue caratteristiche più utili è la tua capacità di vedere quasi ogni situazione difficile o, in effetti, un individuo problematico un’ironia ironica. Questa prospettiva è utile in momenti come questo, quando tutti prendono le cose troppo sul serio. Meglio ancora, ti consente di ritirarti, prendere fiato e tornare con rinnovato entusiasmo.

Oroscopo 23 febbraio: Pesci

Hai percepito a lungo le scoperte che stanno arrivando, ma non è apparso nulla di interessante o di remoto. Tuttavia, c’è una nuova prospettiva, riconoscerai presto che ciò che ritieni poco interessante, se non noioso, fa parte di cambiamenti tempestivi e, in effetti, un nuovo approccio agli accordi di lunga data.

Aggiornamento 8.30