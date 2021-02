Oroscopo 23 febbraio 2021: i pronostici di domani

Bentornati a tutti, siamo qui per indagare le prospettive astrologiche con il nuovo oroscopo di domani.

A seguire i pronostici di domani, 23 febbraio 2021, con le novità fino alle ultime previsioni.

Oroscopo 23 febbraio: Ariete

Di fronte alla possibilità molto reale di andare avanti, decidi di restare. A volte le cose devono essere semplici prima di poter vedere chiaramente.

Oroscopo 23 febbraio: Toro

C’è di più da un suggerimento utile che da un buon consiglio. Questo suggerimento tempestivo potrebbe fornirti i mezzi per un fine molto roseo.

Oroscopo 23 febbraio: Gemelli

Non appena riceverai una somma forfettaria, la pagherai. È una seccatura, ma non saprai mai quanti soldi hai fino a quando i debiti non saranno saldati.

Oroscopo 23 febbraio: Cancro

Uno dei tuoi grandi talenti è sapere quando iniziare e finire le cose. Non lasciare che le ansie spingano a fare qualcosa prima di sentirti pronto.

Aggiornamento 7.00

Oroscopo 23 febbraio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 23 febbraio: Leone

Per un po ‘è stato toccante, ma sembra che una relazione ce la farà dall’altra parte di un momento difficile. Puoi aspettarti tempi più felici.

Oroscopo 23 febbraio: Vergine

Dopotutto, misure drastiche potrebbero non essere necessarie. Un rimescolamento dei pezzi sul posto ti fornisce la soluzione che stai cercando.

Oroscopo 23 febbraio: Bilancia

È solo una tua fortuna che la rovina della tua esistenza sia anche la chiave del tuo successo. Lavora quella tua magia ed è stucco nelle tue mani.

Oroscopo 23 febbraio: Scorpione

Hai bisogno di più di un semplice cambio di scena mentale. Il tempo lontano riempie le energie e riaccende il tuo spirito.

Aggiornamento ore 8.00

Oroscopo 23 febbraio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 23 febbraio: Sagittario

Raffreddalo con grandi aspettative. Possono portare a terribili delusioni se lasci che colorino le cose. Studia cosa c’è in offerta con un occhio attento.

Oroscopo 23 febbraio: Capricorno

Prima di stare accanto a una persona cara, assicurati che questa persona si difenda da sola. Vuoi promuovere l’autosufficienza, non coltivare la dipendenza.

Oroscopo 23 febbraio: Acquario

Non preoccuparti di inventare ciò che è richiesto. Fai il passo successivo e le risorse saranno disponibili quando (e se) ne avrai bisogno.

Oroscopo 23 febbraio: Pesci

Non si dovrebbe mai mentire. Ma questo non significa nemmeno che dovresti dare via il gioco. Conviene essere economici con la verità.

Aggiornamento ore 9.00