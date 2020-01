Oroscopo 23 gennaio 2020: anteprima di domani

Siamo pronti con l’anteprima del 23 gennaio 2020. In base alle congiunzioni e opposizioni dei soggetti celesti, siamo in grado di definire a grandi linee quello che può accadere per ogni segno zodiacale, con preziosi consigli

Cosa ci riserva allora l’oroscopo del 23 gennaio 2020 e come rapportarsi alle previsioni del giorno? Guardiamolo qui o attraverso i pronostici di Paolo Fox.

Oroscopo 23 gennaio: Ariete

Marte ti sta rendendo ancora più avventuroso del solito e questo significa che poche persone saranno in grado di starti dietro. Potresti dover rallentare di tanto in tanto tra oggi e il fine settimana, semplicemente perché stai andando troppo avanti da solo.

Oroscopo 23 gennaio: Toro

Ti consigliamo vivamente di non rivelare troppo dei tuoi piani. Meno amici e parenti sanno cosa stai facendo, più è probabile che sarai in grado di farlo bene, semplicemente perché non sapranno quando e dove interferire.

Oroscopo 23 gennaio: Gemelli

Sei sempre stato il tipo di persona a cui piace guidare piuttosto che seguire e avrai la possibilità di farlo proprio nei prossimi giorni. Non cercare di ordinare agli altri di seguirti, lo faranno solo se credono in te.

Oroscopo 23 gennaio: Cancro

È bello essere alla mano, ma a volte lo porti troppo lontano e lasci che altre persone se ne vadano con cose che non meritano. Questo potrebbe essere un problema sul fronte odierno, quindi sii pronto a stabilire la legge se qualcuno inizia a prendere le libertà.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo 23 gennaio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 23 gennaio: Leone

I pianeti ti invitano a mettere al primo posto le tue esigenze e a non preoccuparti minimamente di ciò che le altre persone potrebbero pensare a ciò che stai facendo. A volte devi dimenticare il bene più grande e fare ciò che ritieni giusto per te.

Oroscopo 23 gennaio: Vergine

Fai attenzione a ciò a cui ti iscrivi oggi perché i pianeti avvertono che una volta che il tuo nome sarà sulla linea tratteggiata, non ti sarà permesso di ritirarti. Il tuo sesto senso ti dice che qualcosa non va bene? Allora provalo per ora.

Oroscopo 23 gennaio: Bilancia

Qualcuno con cui sei coinvolto in una capacità sociale sta diventando molto assertivo e non sei troppo sicuro che ti piaccia. Forse dovresti mettere una piccola distanza da te, almeno finché non riesci a capire cosa stanno realmente cercando di fare.

Oroscopo 23 gennaio: Scorpione

Potresti non prenderti gentilmente con qualcuno, ma hai poca scelta in merito. Il fatto è che sono più bravi a fare certe cose di te, quindi sii intelligente e impara da quello che dicono.

Aggiornamento alle 10.30

Oroscopo 23 gennaio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 23 gennaio: Sagittario

La tua fortuna si sta muovendo nella giusta direzione e con Marte dalla tua parte è probabile che il movimento sia veloce. Ci sarà un grande aumento del numero di opportunità che ti verranno incontro nei prossimi giorni.

Oroscopo 23 gennaio: Capricorno

Potrebbero esserci delle volte nei prossimi due o tre giorni in cui ti senti insicuro senza una buona ragione. Non perdere tempo a guardarti alle spalle perché le probabilità sono niente male ti stanno insinuando. Scegli di guardare il mondo con occhi positivi.

Oroscopo 23 gennaio: Acquario

La cosa più importante oggi è che ti assicuri che tutte le persone con cui hai a che fare, a casa e al lavoro, sappiano esattamente cosa stai facendo e esattamente cosa possono fare per aiutarti.

Oroscopo 23 gennaio: Pesci

Ultimamente sei stato sotto una leggera pressione e questo non cambierà per un po ‘. Ma in un certo senso va bene perché ti costringe ad aumentare il tuo gioco e scoprire di cosa sei capace – molto più di quanto la maggior parte delle persone, incluso te stesso, potrebbe pensare.

Aggiornamento ore 12.30