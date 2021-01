Oroscopo 23 gennaio 2020: i pronostici di oggi

Buona giornata a tutti voi, siamo pronti come tutti i giorni per discutere insieme le indicazioni del nuovo oroscopo di oggi.

A seguire i pronostici di oggi, 23 gennaio 2020, con le differenze fino alle ultime previsioni.

Oroscopo 23 gennaio: Ariete

Finalmente ricevi notizie su una questione che si è trascinata più a lungo di quanto avrebbe dovuto. È troppo poco troppo tardi? Non per te, ma un superiore non sarà così fortunato.

Oroscopo 23 gennaio: Gemelli

La tua prospettiva si illumina grazie ad un cielo favorevole. Dì addio a quel caos mentale in cui sei stato.

Oroscopo 23 gennaio: Cancro

Hai dimenticato di portare a termine qualcosa che hai messo in moto? Controlla la tua agenda quotidiana perché potresti aver lasciato qualcuno in sospeso.

Aggiornamento 6.00

Oroscopo 23 gennaio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 23 gennaio: Leone

Tu e un avversario non siete così opposti come pensate. In effetti potresti anche essere sulla stessa pagina. Prova a leggere tra le righe.

Oroscopo 23 gennaio: Vergine

Smetti di mettere a punto e metti in atto i piani. Sei al punto in cui le tendenze perfezioniste ostacolano piuttosto che aiutare.

Oroscopo 23 gennaio: Bilancia

Buone notizie! Una scansione dei file mostra che qualcuno ha davvero chiamato quando ha detto di averlo fatto. Non sei mai stato più felice di scusarti per essere saltato alla conclusione sbagliata.

Oroscopo 23 gennaio: Scorpione

È ora di chiamare la cavalleria. Hai fatto tutto il possibile per una questione di casa o di famiglia e ora hai bisogno di un sostegno.

Aggiornamento ore 8.00

Oroscopo 23 gennaio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 23 gennaio: Sagittario

Stai entrando in un nuovo capitolo della tua carriera in cui potresti davvero contare se lo volessi. Ma devi prendere l’iniziativa.

Oroscopo 23 gennaio: Capricorno

Non essere timido nel perseguire un’offerta. È chiaramente fuori dai sentieri battuti ma è ora di espandere i tuoi orizzonti.

Oroscopo 23 gennaio: Acquario

Le pressioni diminuiscono. Ma questo è più di una semplice tregua cosmica. Devi ripensare al modo in cui gestisci i livelli di stress.

Oroscopo 23 gennaio: Pesci

Evita tutto ciò che sa di pettegolezzo perché quel succoso bocconcino che penzola davanti a te è progettato per attirarti.

Aggiornamento ore 9.00