Oroscopo 23 gennaio 2020: le previsioni di oggi

Siamo pronto con l’oroscopo del 23 gennaio 2020. Al solito le analisi sulla configurazione celeste per ottenerne preziosi consigli, in base ai propri segni zodiacali, su come affrontare la giornata.

Vediamo allora cosa ci prospettano i pronostici del 23 gennaio 2020 e cosa varia in base a come andava ieri. Inoltre possiamo consultare anche l’oroscopo odierno di Paolo Fox.

Oroscopo 23 gennaio: Ariete

La tua capacità di auto-orientamento è forte e diventa sempre più forte ogni volta che fai ciò che ti dici di fare. Fortifichi sempre più te stesso, qualunque sia la direzione.

Oroscopo 23 gennaio: Toro

Le persone buone non hanno bisogno di altre persone per dire che sono buone per etichetta. È auto-dato, auto-sostenuto e auto-definito.

Oroscopo 23 gennaio: Gemelli

Esistono molti modi per catturare nel tuo cuore la vita: ammirare un vaso di fiori al sole, un libro che ti trascina in un mondo diverso, la danza, un viaggio in autostrada verso nessun posto particolare, ecc.

Oroscopo 23 gennaio: Cancro

Sei una fonte di soluzioni, per te, i tuoi cari e il mondo. Concentrati sulle soluzioni che fanno per te. Naturalmente, quelli sono gli unici che hai il pieno potere di applicare.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo 23 gennaio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 23 gennaio: Leone

L’abitudine di raccogliere i tuoi pensieri non è solo per i momenti di rabbia o passione o per i momenti in cui sarai sotto i riflettori. Sei al meglio dopo aver verificato con i tuoi pensieri, quindi fallo spesso.

Oroscopo 23 gennaio: Vergine

Ti piace come ci si sente a progettare, sognare, tramare e pianificare, ma non è niente come l’euforia che deriva dall’entrare in azione e vedere cosa funziona e cosa no.

Oroscopo 23 gennaio: Bilancia

Potresti usare più eccitazione. Il semplice atto di acquistare i biglietti per un evento che si terrà a settimane di distanza ti darà una spinta che dura fino all’arrivo della data.

Oroscopo 23 gennaio: Scorpione

Se non ne hai uno, allora è il giorno di stabilire un posto per le tue chiavi, il tuo portafoglio e il tuo telefono. Regole ferme per te in questo senso e gli altri ti faranno vincere le inclinazioni cosmiche del giorno.

Aggiornamento alle 10.30

Oroscopo 23 gennaio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 23 gennaio: Sagittario

Non hai paura del duro lavoro. Storicamente, l’accumulo mentale è in genere peggiore della realtà. Inoltre, ti piace quello che succede dopo il duro lavoro: soddisfazione, rispetto e talvolta persino gloria!

Oroscopo 23 gennaio: Capricorno

Non aiuteresti una persona ad allenarsi per una maratona dando loro un passaggio fino alla fine della corsa. L’assistenza migliore è la responsabilità e l’incoraggiamento, non un pass gratuito.

Oroscopo 23 gennaio: Acquario

Le persone mentono quando hanno paura. Pensa a cosa potrebbe essere spaventoso per loro. Quali sono le possibili ragioni qui? Se riesci ad affrontare e ridurre la paura, potresti arrivare alla verità.

Oroscopo 23 gennaio: Pesci

È un nuovo giorno. I sentimenti cambiano. Forse negozierai le regole. E forse dovrai strappare il libro delle regole e fare affidamento su qualcosa al di là del condizionamento sociale e delle idee di ieri sull’equità.

Aggiornamento ore 12.30