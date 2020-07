Oroscopo 23 luglio 2020: le previsioni di domani

Ben ritrovati, cari appassionati di stelle. Siamo pronti per rimescolare le carte e pensare al futuro astrologico, con il nostro oroscopo di domani.

Di seguito i pronostici di domani, 23 luglio 2020, con le differenze fino alle ultime previsioni.

Oroscopo 23 luglio: Ariete

Un errore burocratico potrebbe funzionare a tuo favore, ma chiarire i fatti. Non vuoi che nessuno ti aggravi la ferita.

Oroscopo 23 luglio: Toro

Essere testardi di solito è ok, ma non domani. Ascolta la ragione prima di finire su un problema chiedendoti come ci sei arrivato.

Oroscopo 23 luglio: Gemelli

La porta è stata lasciata aperta in modo da poter proseguire la questione in seguito. Aspetta di sapere cosa vuoi prima di procedere.

Oroscopo 23 luglio: Cancro

Se un po ‘di conoscenza è una cosa pericolosa, un po’ di sentito dire potrebbe rivelarsi un disastro. Lascialo entrare in un orecchio e fuori dall’altro mentre aspetti che l’intera storia emerga.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo 23 luglio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 23 luglio: Leone

Ci sono stati molti dossi sull’autostrada senza pedaggio dell’amore ultimamente, ma questo è perché le stelle stanno facendo qualche ripasso. Tutti i segni indicano un passaggio regolare avanti.

Oroscopo 23 uglio: Vergine

Ti senti come se stessi accartocciando tutto ciò che hai fatto in una palla per lanciarla, ma ripensaci. Sei quello che rischia di perdere di più.

Oroscopo 23 luglio: Bilancia

I recenti guadagni sono dovuti esclusivamente ai tuoi sforzi, ma ringrazia tutti quelli coinvolti. Questo fa vergognare coloro che non hanno dato così tanto per essere più disponibili la prossima volta.

Oroscopo 23 luglio: Scorpione

Non agire in fretta. Potresti bruciare un ponte proprio quando questa persona viene in soccorso.

Aggiornamento ore 9.00

Oroscopo 23 luglio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 23 luglio: Sagittario

Le cose possono essere tese con un collaboratore, ma l’attrito è creativo. Il fatto che non si veda la fine è ciò che ti spinge a fare del tuo meglio.

Oroscopo 23 luglio: Capricorno

Esprimere preoccupazioni all’inizio sembra rischioso, ma se non ora: quando? Ti sentirai meglio sapendo in anticipo in cosa ti stai cacciando.

Oroscopo 23 luglio: Acquario

Sei arrabbiato perché un amico non sia più favorevole, ma questa persona ti conosce bene. L’unico modo per andare lontano è essere lasciato cuocere nel tuo brodo.

Oroscopo 23 luglio: Pesci

A nessuno piace essere comandato. Ma fai solo una cosa che ti viene detta e sarai comunque felice.

Aggiornamento ore 10.00