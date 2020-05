Oroscopo 23 maggio 2020: le stelle in anteprima di domani

Pianeti e stelle, fatevi avanti! Vogliamo conoscere le vostre intenzioni e quali segni zodiacali avete voglia di favorire nella prossima giornata. Come tutti i giorni, vi offriamo in anteprima l’oroscopo di domani.

A seguire i pronostici di domani, 23 maggio 2020, per scoprire le differenze rispetto alle previsioni di oggi.

Oroscopo 23 maggio: Ariete

Sai quel commento che vuoi fare ma sai che non dovresti? Spargeresti benzina solo sul fuoco.

Oroscopo 23 maggio: Toro

È importante essere politici in questi giorni, specialmente quando non sai chi è dentro e chi è fuori. Evita i pettegolezzi dell’ufficio.

Oroscopo 23 maggio: Gemelli

Spingi le persone a mantenere le promesse fatte. Sei stato lì per loro in passato e ora è il momento per loro di restituire il favore.

Oroscopo 23 maggio: Cancro

Non scusarti per essere un pignolo. È chiaro che i colleghi non hanno fatto i compiti. La tua missione conoscitiva salva una situazione prima che diventi un fiasco.

Oroscopo 23 maggio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 23 maggio: Leone

Sembra che una situazione stia andando fuori controllo, ma è ancora possibile trovare un modo per far uscire l’aria dalle gomme e arrestarla lentamente e completamente.

Oroscopo 23 maggio: Vergine

Puoi battere il tuo avversario senza umiliarlo. Trova un modo per risolvere le questioni in modo che salvi la faccia e tu vinca a lungo termine.

Oroscopo 23 maggio: Bilancia

Potrebbe sembrare che stai spingendo il limite, ma la verità è che potresti davvero spingere più forte. Non vuoi finire con un “quasi”.

Oroscopo 23 maggio: Scorpione

Combinare le forze non è facile per lo Scorpione da solo, ma guardalo in questo modo: finirai per raccogliere il doppio delle ricompense per metà dello sforzo.

Oroscopo 23 maggio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 23 maggio: Sagittario

Potresti non avere la risposta ai guai di un amico, ma puoi comunque dargli un buon momento. Un’ora nella tua compagnia è tutto ciò che serve per bandire il blues.

Oroscopo 23 maggio: Capricorno

Bello ridere di te stesso. Dimostra che hai ancora un sano senso dell’umorismo. Dimostra anche che non sei il ciarpame che gli altri pensano che tu sia.

Oroscopo 23 maggio: Acquario

Vedi il quadro generale, ma altri no. Prenditi il ​​tempo per guidarli punto per punto. Questo li aiuterà a collegare i punti.

Oroscopo 23 maggio: Pesci

Assicurati di credere in un progetto prima di provare a venderlo ai colleghi. Possono percepire la tua ambivalenza.

